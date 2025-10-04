Credit: Press

Autunno pieno di novità per i Gasco.

La band monzese, infatti, suonerà all’Arci Bellezza mercoledì 8 ottobre in apertura al concerto delle L.A. Witch.

Ma ci sono anche nuovi assaggi musicali in arrivo a cominciare da “Hollywood”, che potete ascoltare ora in anteprima esclusiva qui su Indieforbunnies.com.

A novembre arriverà anche un altro singolo, “Jojo”, già anticipato nei loro live-show, ma mercoledì prossimo, alla loro data milanese, sarà disponibile in edizione limitata anche un nuovo EP, pensato per chi vuole portarsi a casa un frammento autentico del loro universo sonoro.

Tornando a “Hollywood”, la traccia che viene presentata oggi, si tratta di una cover del famoso brano di Madonna: ovviamente non ha nulla a che fare con il pop della Ciccone, ma è stato invece trasformato in qualcosa di psichedelico con toni ipnotici e acidi, che ci fanno impazzire e che, come scrivono i Gasco nel comunicato stampa, fanno “scuotere le casse e le coscienze“.

