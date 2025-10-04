Giovedì 2 ottobre Bruce Springsteen e l’attore Jeremy Allen White sono stati ospiti nel late show di Jimmy Kimmel per discutere delle loro carriere e di “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” biopic sul boss interpretato da White.

Nel corso della chiacchierata Springsteen ha parlato di “Nebraska ’82” nuovo boxset dell’omonimo disco che conterrà anche le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la E Street Band e brani registrati da solista esclusi all’epoca della pubblicazione

“Deliver Me From Nowhere”, che esce nei cinema americani il 24 ottobre prossimo ed è scritto e diretto da Scott Cooper (“Crazy Heart”), è basato sulla biografia di Warren Zanes del 2023, “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”.