In un tempo passato furono i Disciplinatha a “raccontare” di una crisi di valori a soffocare l’occidente che usciva “vittorioso” dalla guerra fredda. Parole che oggi, a 30 anni di distanza, suonano ancora, tristemente, attuali, premonitrici di un mondo in costante ed inesorabile “devoluzione”. Dish-Is-Nein ha deciso di “riappropriarsi” di un pezzo della propria storia, rivedendo, riaggiornando, riarmando questo brano, allineandolo al sound di “Occidente – A Funeral Party”. Ripartiamo da qui, perché la storia si ripete in un loop masochisticamente distruttivo … sempre. Preoccupante? SI!

Disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre 2025, “I Valori della Crisi” è il nuovo singolo dei DISH-IS-NEIN. Pubblicato da Overdub Recordings, il brano rappresenta un ritorno consapevole alle radici, con uno sguardo tagliente sull’attualità: un aggiornamento sonoro e concettuale di un classico dei Disciplinatha, di cui i Dish-Is-Nein hanno raccolto l’eredità artistica e politica.

Il singolo è accompagnato da un potente videoclip diretto da Guido Ballatori, che trasforma la canzone in un viaggio visivo dentro le macerie dell’Occidente moderno. Il video mette in scena il crollo delle certezze, la perdita del senso delle istituzioni e lo svuotamento dei valori fondanti: libertà, giustizia, dignità. Non c’è ideologia salvifica, solo il ritratto di una società spezzata, polarizzata, svuotata da dentro. Attraverso immagini forti e simboliche, il regista restituisce la solitudine dell’individuo inglobato dalla massa, la fragilità della coesione sociale, e il senso di vuoto culturale che avanza.

A trent’anni dalla fine della Guerra Fredda, “I Valori della Crisi” torna a denunciare — con rinnovata forza — il collasso di quei principi che avrebbero dovuto guidare l’Occidente verso un futuro di progresso e coesione. Il brano, rivisitato in chiave contemporanea, si allinea perfettamente al sound cupo e granitico di “Occidente – A Funeral Party“, l’ultimo lavoro in studio dei DISH-IS-NEIN, uscito nell’aprile 2025.

“I Valori della Crisi si inserisce nel lavoro di recupero di alcuni vecchi brani dei Disciplinatha: aggiornato, rianimato, riarmato per allinearlo al nuovo sound della band” – il commento del gruppo.