Giovedì scorso, 2 ottobre, i Queens Of The Stone Age sono partiti da Chicago per il nuovo tour dedicato al disco live “Alive In The Catacombs” registrato nelle catacombe sotto Parigi e pubblicato a giugno.

Josh Homme e soci in questa occasione hanno suonato dal vivo l’inedito “Easy Street” e per la prima volta in assoluto un brano dei These Crooked Vultures, “Spinning In Daffodils”.

Nella setlist poi fanno capolino “Someone’s In The Wolf”, “Hideaway” e “…Like Clockwork” che non ‘salivano su un palco’ dal 2018, e “Mosquito Song” e “You Got a Killer Scene There, Man…” che il quintetto non suonava dal 2007.

Guarda i video della serata, si parla con l’inedito: