In una recente intervista su NME Roger O’Donnell, storico tastierista dei Cure, ha parlato del suo nuovo album solista “Projections” (in uscita il 29 ottobre), della terribile malattia che lo ha colpito alcuni anni fa e del ritorno della band guidata Robert Smith.

O’Donnell, che già lo scorso anno aveva annunciato di aver sconfitto una forma di linfoma particolarmente aggressivo, racconta la gioia di essere tornato in studio per il disco “Songs Of a Lost World” dopo i lunghi trattamenti medici:

Avevo avuto un linfoma ed era stato un periodo piuttosto devastante. Era semplicemente bello essere vivo, come prima cosa! Ed era bello fare di nuovo musica. Durante il trattamento ero così affranto per tutto il tempo che non riuscivo a toccare uno strumento – scoppiavo a piangere. Era semplicemente una bella sensazione tornare in studio e poter tirare un sospiro di sollievo e pensare: “Ok, ci sono passato, ecco dove sono e dove sto andando”. Questo disco riassumeva davvero tutto questo ed era molto naturale.

e ancora:

Ora sto bene. Sono in forma al 100%. Sono fuori dalle cure da un anno, ho fatto un paio di esami del sangue e tutto è normale. Il mio ematologo, che era una vera rockstar, ha detto che normalmente non usano la parola “cura” in quel genere di mondo, ma poi ha detto: “Dirò che possiamo curarti”.

Sul prossimo tour dei Cure, che toccherà alcuni importanti festival europei, tra questi anche il Primavera di Barcellona, il tastierista si esprime in questi termini:

Sì, sono pronto e felice di partecipare ai festival. Ne abbiamo annunciati alcuni. Adoro suonare ai festival ed è sempre un tour fantastico. Non ha l’intensità di un normale tour dei Cure e di solito è uno spettacolo molto più allegro. Si passa del tempo con altre band, è una bella atmosfera, dura tutta l’estate e possiamo tornare a casa durante la settimana, quindi è come un lavoro part-time.

Alla domanda relativa ad un nuovo disco della band pronto prima dell’inizio del tour O’Donnell dichiara:

Dovresti chiederlo a Robert. Non sapevo che “Songs Of A Lost World” fosse finito finché non ci ha mandato le canzoni da imparare per il concerto al Troxy di Londra. So che Jason [Cooper] ha fatto un sacco di tracce di batteria verso aprile, e si parlava di un nostro incontro per suonare insieme, ma ultimamente non se ne è più parlato. Credo che Robert sia in uno dei suoi momenti più creativi, perché al momento è piuttosto silenzioso.

e ancora: