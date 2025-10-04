Credit: Dimitra Tzanou

Stella è una musicista nativa di Atene e lo scorso aprile ha pubblicato il suo quinto LP, “Adagio“, realizzato dalla prestigiosa Sub Pop Records di Seattle. Nel nuovo album l’artista greca ha collaborato con nomi prestigiosi come Raphael Cohen dei !!! e il songwriter inglese Gabriel Stebbing e inoltre per la prima volta ha cantato ben due canzoni nella sua lingua madre. Stella presenterà il suo nuovo lavoro anche in Italia tra pochi giorni con ben tre date (venerdì 10 ottobre all’Arci Bellezza di Milano, sabato 11 al Monk Club di Roma e domenica 12 al Covo Club di Bologna) e noi di ‘Indieforbunnies.com’ abbiamo approfittato di questa occasione per contattarla via Zoom e farci raccontare maggiori dettagli sulla sua fatica più recente e sulla sua carriera fino a oggi. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Stella, grazie mille per il tempo che ci stai dedicando. Da dove mi stai rispondendo? Sei in Grecia in questo momento?

Ciao, grazie a te. Sì, sono in Grecia, mi trovo ad Atene.

Per prima cosa ti chiedo gentilmente di fare una piccola introduzione per raccontare ai nostri lettori della tua carriera fino a oggi.

Certo. Mi chiamo Stella – scritto con la sigma greca – e vengo da Atene. Sto realizzando musica da oltre dieci anni. Finora ho realizzato cinque album, l’ultimo dei quali si chiama “Adagio”, che è una parola italiana. (ridiamo) I miei ultimi lavori sono stati realizzati dalla Sub Pop Records di Seattle negli Stati Uniti. Negli ultimi due anni sono stata in tour a lungo e mi piace tanto ciò che sto facendo.

Parlando della Sub Pop, posso chiederti come sei riuscita a entrare in contatto con loro? E’ senza dubbio una label fantastica, molto importante e famosa in tutto il mondo. Molti loro artisti con cui ho parlato nel corso degli anni mi hanno detto che sono quasi una famiglia, che sono persone gentili e che ti lasciano libertà nel processo creativo.

Sì, la Sub Pop è davvero una famiglia e le persone che la gestiscono sono davvero molto gentili e non interferiscono nei processi creativi dei loro artisti. Gli ho provato a mandare una mail nel 2018. E’ una storia divertente: online avevo trovato solo la mail dove poter inviare i miei demo, ma ho capito che non mi avrebbe portato da nessuna parte, così ho fatto qualche ricerca e ho trovato nomi di persone che lavoravano per loro e ho cercato di comporre indirizzi e-mail che potevano potenzialmente funzionare. Ho provato a scrivere ad alcune persone utilizzando indirizzi che terminavano con subpop.com. Uno di essi ha funzionato e questo è il modo con cui sono entrata in contatto con loro. Io avevo scritto in agosto e mi hanno risposto in ottobre, ma la loro mail era davvero gentile. A loro era piaciuto molto l’album che gli avevo mandato, così abbiamo deciso di lavorare insieme.

Davvero un buon inizio. Il tuo lavoro più recente che, come hai appena detto, si chiama “Adagio”, è uscito proprio per Sub Pop Records lo scorso aprile. Ti posso chiedere del suo titolo? Da dove proviene? Ho letto che ci hai messo cinque anni a scriverlo: ha qualcosa a che fare con questo forse?

No, alcune canzoni sono state scritte durante il Covid e credo che il titolo significhi “in tempo lento”. Mi piace fare le cose in maniera lenta. Credo che tu riesca a fare le cose meglio quando puoi avere un po’ di tranquillità. Credo che fosse un momento in cui sentivo che la mia vita era stava rallentando, forse proprio perché era il periodo del Covid. Non mi ci sono voluti cinque anni, ma è stato scritto nell’arco di cinque anni.

Ho letto che hai iniziato a scrivere le prime canzoni del tuo nuovo disco, mentre eri su una barca. Ci puoi raccontare qualcosa di più riguardo il tuo processo di scrittura per “Adagio”?

Sì, una canzone che è poi finita sul disco. Ho scritto la parte strumentale e la melodia mentre ero su una barca. Stavo andando su un’isola chiamata Anafi. Stavo mormorando la melodia che successivamente si è trasformata in una canzone. L’ho registrata sul mio telefono ed è così che la canzone è iniziata.

Che bello! Per il nuovo disco hai lavorato con Raphael Cohen dei !!! e con il cantautore inglese Gabriel Stebbing. Come sei entrata in contatto con loro? Ci puoi raccontare qualcosa di queste collaborazioni?

Il mio editore alla Sub Pop mi ha presentato Raphael e più tardi anche Gabriel. Non ho mai incontrato Raphael perché vive a New York, ma abbiamo avuto una buona connessione via e-mail. Ci siamo scambiati parecchia musica che ci piace e io condividevo molte vecchie canzoni greche e gli ho spiegato quanto mi piaccessero alcuni pezzi degli anni ’60 e degli anni ’70 e anche a lui piacciono molte di queste canzoni. Abbiamo continuato a scambiarci musica e idee e questo è il modo in cui abbiamo iniziato a lavorare insieme. In seguito ho incontrato Gabriel intanto che ero nel Regno Unito. Sonoo andata a Margate, dove Gabriel abita e ha il suo studio, e abbiamo potuto lavorare insieme su una canzone ed è stato davvero bello.

Credo che queste esperienze siano davvero positive e sono anche qualcosa che magari ti potrà aiutare in futuro. Credo che aggiungere queste esperienze sia sempre una cosa importante. Nel tuo disco hai anche cantato in greco per la prima volta: posso chiederti cosa significa per te cantare nella tua lingua natale?

E’ stata la prima volta che ho potuto provarci e mi sono sentita davvero bene. Credo che fosse il momento giusto per farlo, non avevo mai cantato in greco in passato e sono rimasta sorpresa di quanto mi sia piaciuto. Ha significato molto per me. Sono soddisfatta di queste due canzoni in greco. Una in realtà è una cover di una canzone (“Ta Vimata”) del 1969 di una grande artista chiamata Litsa Sakellariou. Ho ascoltato quella canzone per anni e ci tenevo a cantarla.

Presto sarai in tour in Europa. So che lo scorso aprile hai mandato sold-out venue importanti come il Lido di Berlino, il Jazz Cafe di Londra e il Bitterzoet di Amsterdam. Cosa ti aspetti da questo tour europeo?

Non vedo l’ora di andare in tour. Questa volta sarà più lungo, sarò in giro per diciassette giorni. Un paio di concerti sono già sold-out. Non vedo l’ora di suonare anche in Italia. Non ho mai suonato a Roma e a Milano, ma a Bologna sì.

Io sarò a Bologna al Covo Club a vedere il tuo concerto in ottobre. E’ un bellissimo club che è nato nel 1980: quest’anno, per festeggiare i quarantacinque anni, ci saranno tanti concerti importanti e c’è sempre una bella atmosfera. Sonpo sicuro ce ti trovarai bene a Bologna. Ti faccio un grande in bocca al lupo per il tuo tour europeo e per le tue date italiane. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato, ci vediamo a Bologna.

Grazie a te. Ci vediamo a Bologna!