Credit: Riccardo Cavrioli

È una Londra ventosa e rumorosa quella che ci accoglie in questa giornata di ottobre. Dico “ci” perché la trasferta inglese mi vede insieme al collega di IFB Gianni, che, pungolato dal sottoscritto, ha colto al volo l’occasione di rivedere live i Gene. Opportunità troppo ghiotta questa da lasciarsi sfuggire e così eccoci qui.

Le tappe di sempre tra negozi di dischi e i classici Costa e Caffè Nero mascherano la tensione e l’impazienza che ci attanaglia, vorremmo già che fossero le 20.30 per toccare con mano se lo stato di salute dei riformati Gene è ancora quello di un tempo. Non abbiamo voluto vedere nessuna setlist delle due date di avvicinamento della band a questo concerto londinese, rovinarsi la sorpresa sarebbe stato qualcosa di imperdonabile e così ora siamo davvero pronti a stupirci e ad emozionarsi.

Ci fanno compagnia gli amici Emanuele e Simone che troviamo proprio lì, in zona Apollo, anche per loro la parola d’ordine è “staremo a vedere, ma siamo fiduciosi“. Quello che abbiamo tutti in mente è che la band non poteva davvero finire così male la sua storia, con quel concerto di addio di Martin che non aveva coinvolto i tre ex compagni: questa è l’occasione per scrivere una parola fine degna di nota o, perché no, indicare la via per qualcosa che potrebbe anche avere un futuro.

Credit: Riccardo Cavrioli

Sta di fatto che alle 19 la fila in cui siamo inizia a muoversi: hanno aperto le porte. Per i Gene questo di Londra è un sold out decisamente bello e importante e così per noi, arrivare subito alla seconda fila, davanti al palco, è una grande vittoria, contando che leggo di 5000 presenze.

Ad aprire le danze una versione in duo dei Danny & the Champions of the World, che piazzano una mezz’oretta scarsa di folk-rock acustico tanto noioso quanto verboso. Danny George Wilson pare, esteticamente (come dice Simone), un clone di Marco Masini e già questo non gioca a suo favore, se poi ci aggiungiamo canzoni senza mordente e banalotte, con melodie poverelle e continui assoli di un chitarrista che pare un Santana in versione folk, beh, potete capire che la comparsata di questa band ci sia sembrata più un fastidio che un passatempo. La folla londinese invece approva. Me ne faccio una ragione, figurarsi, ma, se possibile, di Danny & the Champions of the World cercherò di perdere subito le tracce anche per il futuro.

20.30. Le luci si spengono e la band entra. Martin, completo rosso e camicia nera, entra per ultimo. Che dire? Gli anni passano, forse sopratutto per il frontman, che ora sfoggia dei capelli bianchi, qualche chiletto in più di come lo ricordavamo e meno agilità del passato, ma rivedere la pacatezza di Steve, l’eleganza di Kevin (Fred Perry d’ordinanza, ovviamente) e i sorrisi di Matt ci riporta indietro nel tempo. Ragazzi, i Gene sono tornati on stage. E ora siamo davvero pronti a tuffarci nel loro mondo. Non succedeva più dal dicembre 2004.

Saranno 25 i brani di una serata che ovviamente entrà nel cuore non solo dei partecipanti sotto il palco (età media alta e pochi telefoni alzati) ma anche del gruppo stesso, travolto da un’ondata di affetto ed entusiasmo. I classici (e sono stati tanti) hanno ricevuto boati e sono stati cantati insieme a un Martin in versione diesel. Brano dopo brano ha iniziato a carburare sempre di più, sciogliendo la tensione, per arrivare a metà concerto a mollare definitivamente ormeggi, coinvolto pienamente in un concerto che sembrava poter essere una celebrazione di “Olympian” e invece è stato un excursus su una carriera.

Credit: Riccardo Cavrioli

Dal primo disco infatti chi si attendeva la completa riproposizione è rimasto deluso, visto che alla fine mancano all’appello “Left Handed”, “We’ll Find Our Own Way”, “To The City” e…ebbene sì…”Still Can’t Find the Phone” (mi si spezza il cuore), ma in compenso c’è stata una ripresa di molti brani dal resto della discografia, anche da “Revelation” e “Libertine”.

La carta “London Can You Wait” è giocata subito, primo brano. Una dichiarazione di maestosità assoluta. Una dichiarazione che è, di fatto, un vero e proprio avvertimento: “Attenzione perchè la serata sarà memorabile“. L’audio è perfetto fin dalle prime note, la chitarra di Mason svetta come sempre e il buon Mick Talbot dimostra di essere parte integrante della band con la sua maestria alle tastiere. Martin inizia a cantare ed è subito pelle d’oca. Secondo brano “Be My Light, Be My Guide” ed è tripudio totale.

Dicevo di Martin. Vocalmente è in gran forma e questo ci esalta non poco. In tutta la serata poi dispensa sorrisi ai suoi compagni di band, dimostrando che il feeling è stato ritrovato e sul palco il clima è disteso e amabile. Ovviamente tutto arriva anche a noi, pubblico, che assistiamo esaltati a una setlist che, in alcuni momenti, non da respiro fra i capolavori. La doppietta “Where Are They Now?” / “Truth, Rest Your Head” (uno dei punti più alti della serata vista l’esecuzione perfetta), ad esempio, porta a casa vere e proprie ovazioni, con la voce collettiva dei presenti che diventa un coro unico che si unisce alla voce di Rossiter. Fa sorridere vederlo carico e grintoso in brani come “Sick, Sober & Sorry” (Steve Mason è dio!), “Fighting Fit” o “Haunted by You”, in piedi sugli speaker a brandire il microfono, come ai vecchi tempi. Magari bisogna ritrovare un po’ la misura, ma il coinvolgimento, la voglia di dare il massimo è totale.

Credit: Riccardo Cavrioli

Dicevo che non sono mancati brani dal terzo e quarto album, perché comunque la band non ha certo dimenticato quelle uscite. La cosa buona è che da entrambi i dischi vengono selezionate le cose migliori, anche se l’assenza di “As Good as It Gets” mi ha sorpreso. Lacrime e batticuore per “You’ll Never Walk Again” eseguita in modo magistrale e con il cuore in mano, neanche fosse stata l’ultimo brano di una vita.

I momenti esaltanti sono stati ovviamente tanti, ma se devo segnalarne almeno un paio non posso non citare il momento in cui, durante “Speak To Me Someone”, sono arrivati i versi…

Can you tell me

Will I ever dream again?

In your arms

I now know that I’m home again

I’m home again

I’m home again

I’m home again

…la gente ha cantato a un volume altissimo. Giuro, avevo il cuore che esplodeva. E poi, beh, ovviamente il finale di “Olympian” con Martin che letteralmente ha dato tutto quello che aveva per rendere il tutto più struggente che mai. Se mi posso permettere, penso che citare tra i momenti magici anche l’esecuzione piano/voce (con il finale a band completa) di “I Can’t Help Myself” sia doveroso. Martin al piano, poi arriva Mick a suonare con lui e dietro ecco comparire gli altri 3 che portano a conlusione il brano in forma collettiva: una favola ad occhi aperti.

Credit: Riccardo Cavrioli

Qualcosa di negativo? Beh, se vogliamo fare i pignoli possiamo anche dire di sì. Ma ripeto, faccio proprio il pignolo fastidioso. In primis i 4 brani di “Olympian” (30 anni in questo 2025) non eseguiti, ma anche “New Amusements” che ci sarebbe stata benissimo magari in apertura di un bis. Poi una conclusione di concerto magari un po’ dimessa, con la doppietta “Somewhere in the World” e “Who Said This Was the End”. Certo, potremmo dire che la seconda ha perfettamente senso come canzone di chiusura, ma ammetto che avrei tenuto qualcosa di epico per la fine, in modo da uscire dal locale (bellissimo, ci tengo a dirlo) con un ritornello da cantare e da tenere a mente a oltranza, ma, ripeto, sto davvero spaccando il capello, perché dopo una tale serata c’è ben poco da recriminare.

Ora cosa ci aspetta? Il maxischermo dietro la band ha indicato alcune date inglesi nel marzo 2026. Sarà l’occasione per presentare anche qualcosa di nuovo? Non ne ho idea. Quello che posso dire è che ho percepito arrivare, da quel palco, non solo canzoni splendide eseguite benissimo (“For The Dead” stasera ha letteralmente brillato come non mai), ma anche vitalità, emozione, sentimento e sintonia tra i musicisiti e vi assicuro che questo ha reso il tutto ancora più eccelso.

Il vento di Londra, all’uscita, sembra essersi placato. Tutto va veramente alla perfezione. Salutiamo i compagni di concerto e ci mescoliamo alla folla del metrò. Gli occhi ancora luccicano.