4 CD, 43 tracce, un unico obiettivo: farvi ballare fino allo sfinimento. “Extended Stimulation – 12″ Pop Adventures On The Dancefloor 1983 – 1988” è il nuovo gargantuesco box set della Cherry Red Records che celebra l’età d’oro del 12 pollici, quel formato magico del vinile che ha trasformato brevi hit radiofoniche in esperienze ipnotiche da dancefloor capaci di durare anche dieci minuti e oltre.

Questa raccolta ci catapulta al centro di una pista da ballo immaginaria, dove gli altoparlanti ci sparano addosso melodie e ritmi manipolati, stravolti e allungati all’inverosimile al fine di rafforzare ancor di più il potenziale ballabile di canzoni scritte con l’obiettivo di far scuotere i fondoschiena.

Il box set rappresenta una collezione di remix ed extendend versions, ovvero quelle versioni modificate di canzoni più o meno note che i DJ tiravano fuori dagli scaffali senza esitazione quando dovevano incendiare il pubblico delle discoteche. Non si tratta di una semplice compilation per nostalgici anni ’80, ma di un vero e proprio documento storico che testimonia la feroce battaglia creativa tra etichette del settore come la PWL e la ZTT, acerrime rivali nella “chart war” dell’epoca.

Accanto a nomi leggendari del pop come Simply Red, Pet Shop Boys, New Order, Duran Duran, Simple Minds, Culture Club, a-ha, ABC, The Human League e Sigue Sigue Sputnik, “Extended Stimulation” non dimentica le gemme industrial, rock, post-punk, synth-pop e dance meno conosciute – quei remix rari che meritano di non essere dimenticati. Molte di queste tracce appaiono su CD per la prima volta.

La qualità audio è impeccabile: tutti i brani provengono direttamente dai master tape originali. Il booklet allegato rende omaggio agli artefici di questa rivoluzione sonora, elencando i produttori e i disc jockey che, con i loro remix, hanno plasmato e “rimescolato” il suono di un’intera generazione.

Si tratta di pop nella sua forma più pura, ma presentato in una veste che molti ascoltatori di oggi potrebbero non aver mai sperimentato. Le cosiddette 12″ extended versions non erano semplici versioni allungate, bensì veri e propri viaggi sonori, con intro e outro estesi, progettati per il mixing dei DJ e per creare un’esperienza immersiva nei locali.

Questo viaggio all’apparenza infinito – ma per nulla estenuante – attraverso gli anni d’oro del 12 pollici ci dimostra che, tra il 1983 e il 1988, il pop non era solo hook arraffoni e ritornelli orecchiabili. Era anche sperimentazione ed eccesso – l’arte di trasformare una semplice, piccola canzone in un’esperienza fisica e collettiva.

E allora perché non riabbandonarci nuovamente allo “stimolo esteso” attraverso queste dieci tracce estratte dal box set? Buon ascolto!

NITZER EBB

Join The Chant (Burn!)

PRINCESS

Say I’m Your Number One (Alternative Version)

PET SHOP BOYS

Love Comes Quickly (Dance Mix)

NEW ORDER

The Kiss Of Death

BELOUIS SOME

Imagination (Dub Mix)

ARCADIA

The Promise (Extended Remix)

LIMAHL

Never Ending Story (12” Dance Mix)

SIMPLE MINDS

Speed Your Love To Me (Extended Mix)

A-HA

The Sun Always Shines On T.V. (Extended Version)

ABC

The Night You Murdered Love (Sheer Chic Mix)