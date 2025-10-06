I Doves hanno condiviso una nuova canzone “Spirit Of Your Friend”.

Il brano si troverà nella compilation della band “So, Here We Are: Best Of Doves“, in uscita il 14 novembre per EMI North.

La canzone è descritta come una “meditazione evocativa sull’amicizia” e ci sono voluti 20 anni dalla sua concezione iniziale per arrivare alla raccolta “Best Of”.

Jez Williams della band ha dichiarato: “Siamo rimasti davvero sorpresi di trovarla prima di iniziare a lavorare sulla scaletta della compilation, ma c’era bisogno di lavorarci ancora per ridurne la durata originale di sette minuti. Parla degli amici che abbiamo perso e di quelli che siamo grati di avere ancora con noi“.

La notizia dell’album “Best Of” è arrivata all’inizio di agosto, quando i membri hanno dichiarato che avrebbero celebrato quasi trent’anni insieme pubblicando la compilation e intraprendendo un tour nel Regno Unito. Il disco sarà mix di singoli, brani degli album e rarità che abbracciano i loro 27 anni di carriera discografica, iniziata con l’EP “Cedar” nel 1998.