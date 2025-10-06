credit: press

Dopo anni di attesa la cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute Tori Amos, supporterà l’uscita del suo 18° album con il suo più grande tour europeo degli ultimi dieci anni con una imperdibile tappa in Italia, martedì 5 maggio 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, una città che è pronta ad accogliere l’iconica artista e il suo inconfondibile pianoforte.

Tori Amos annuncia oggi il suo nuovo album in studio, “In Times of Dragons”, che uscirà nella primavera del 2026, in concomitanza con un lungo tour europeo.

Dal suo album di debutto “Little Earthquakes” del 1992, la cantante, pianista e cantautrice nata in North Carolina ha creato nel corso degli anni un corpus di opere caratterizzato da una narrazione coraggiosa e da una voce musicale unica.

“In Times of Dragons”, il diciottesimo album di Amos, prosegue questa tradizione, presentando un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cerca di controllare e mettere a tacere.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale (QUI).

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 10 ottobre QUI.



“In Times of Dragons è una storia metaforica sulla lotta tra Democrazia e Tirannia, un riflesso dell’attuale e terribile distruzione — tutt’altro che casuale — della democrazia, perpetrata in tempo reale da parte di quei ‘rettili demoniaci fautori della dittatura’ nel loro tentativo di usurpare l’America.”