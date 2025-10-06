Ebbene si, proprio Domenico Bini sbarca su Brand New. Lo abbiamo visto tanto sul web, ne abbiamo tanto sentito parlare e le sue produzioni casalinghe magari hanno fatto sorridere qualcuno o peggio potrebbero aver suscitato imbarazzo, ma è innegabile che la sua proposta sia genuina al 100%. Lui, una chitarra e i suoi testi scarni, ripetitivi ma, a modo suo, azzeccati per descrivere il mondo che lo circonda. Ora ecco “Sta Andando Tutto Male” il singolo di Domenico Bini, che segna un inedita e sorprendente collaborazione con Elio (si proprio quelle delle Storie Tese) e Mangoni.

Pezzo decisamente registrato “come si deve”, rispetto a come eravamo abituati a sentirlo. I più affezionati a Bini credo conosceranno già il brano, suo vecchio “classico”. Questo perché nell’album in arrivo (novembre 2025) vi sono canzoni selezionate da Bini e dal produttore Nicodemo dai materiali live dell’artista e ri-orchestrati con tantissimi “fan” musicisti professionisti di ogni estrazione e provenienza, oltre ad una serie di “featuring” d’eccezione come Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e Tony D’Alessio (Banco del Mutuo Soccorso).

La canzone è accompagnata da un videoclip prodotto da Tentacle in animazione digitale firmato dal regista d’animazione Alessandro Rak e dall’illustratore e fumettista Andrea Scoppetta, che traducono in immagini visionarie e ironiche, generate con l’AI e ridipinte a mano, l’universo sonoro ed il messaggio attuale ed artisticamente condiviso del brano.

L’album, pubblicato da COMICON Edizioni e XXXV Label, è un progetto crossmediale unico nel suo genere: un album-fumetto, realizzato da Trincea Ibiza, un collettivo artistico e fumettistico italiano nato dall’incontro tra illustratori, sceneggiatori e designer visivi accomunati da una visione radicale, psichedelica e ironica della narrazione contemporanea.

In attesa dell’uscita ufficiale è già possibile acquistare in pre-order sul sito comiconedizioni.it una edizione limitata del disco-fumetto firmata da Domenico Bini, disponibile con un bundle esclusivo per i fan più appassionati.

Qui la versione “originale” del brano che risale ormai a 6 anni fa…

