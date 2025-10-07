Gli Ist Ist da Manchester tornano con il loro quinto album in studio, “Dagger”, il seguito di “Light A Bigger Fire” uscito nel 2024.

Realizzato in collaborazione con il produttore Joseph Cross (Hurts, Lana Del Rey, Courteeners), il disco, in uscito il 6 febbraio su Kind Violence Records, vede la band tornare alle proprie radici post-punk intrise di elettronica, dopo aver fatto un salto verso sensibilità più mainstream l’ultima volta.

Sul disco il chitarrista Mat Peters commenta:

Abbiamo iniziato a lavorare all’album non appena siamo tornati dal tour europeo alla fine del 2024. Lo slancio che si porta da un tour in studio è potente e si è ancora in quello stato mentale tipico del live, quindi la musica che si scrive in quei momenti tende ad essere più viscerale. Si segue il flusso un po’ di più, piuttosto che essere metodici. Il risultato è una raccolta di canzoni già pronte per il palco.