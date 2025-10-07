Il quartetto post-punk di Calgary, Canada, ha pubblicato quest’anno il nuovo “Ill At Ease“, disco che segue di circa 3 anni il precedente “Arrangements“.

I Preoccupations condividono oggi i due inediti “MUR” e “PONR” due outtakes dall’ultimo lavoro.

Su “MUR” il cantante Matt Flegel dichiara:

Con “MUR”, ho cercato di tradurre in forma sonora la sensazione di sopraffazione, aggressività, impotenza e riluttanza a parlare di cose che ti spaventano. Si sviluppa e raggiunge quasi il punto di estasi, per poi esplodere in un’invettiva e in una rabbia sfrenata, e in uno sfogo di tutte le cose che ti eri esasperato.

per “PONR” invece racconta:

È ambientato in un futuro lontano, dove il sentimento della nostalgia è morto da tempo. Parla di ritrovare un tesoro di reliquie che ritieni nuove e incredibili, ma che in passato sono esistite in forme di gran lunga superiori. Non ne sai niente, ma ti fa sentire bene, quindi non lo metti in discussione. Il tempo passa e alla fine ti stanchi di tutto ciò e lo bruci, cercando di trovare o creare versioni migliori delle cose. Riguarda fondamentalmente l’inevitabilità della delusione e l’innato bisogno umano di demolire le cose, fare tabula rasa e creare qualcosa di nuovo.