“Kiss The Beast” sarà il settimo disco in studio di Sebastien Tellier.

“Naïf de Coeur”, co-prodotto con Daniel Stricker (Midnight Juggernauts), è il primo singolo accompagnato dal video diretto Melchior Leroux.

Tellier sul brano dichiara:

Questa canzone descrive la realtà dell’uomo di oggi, una nuova definizione del maschio alfa. Se un uomo, sotto la barba, è tenero e sognante, e se soffre, allora il mondo non è così buio. Sul suono degli assoli di sassofono, lo immagino mentre passeggia per Miami, immerso in splendide luci… Abbiamo aggiunto cori in stile 10cc: registrati da veri cantanti, poi trasformati fino a dare l’illusione di centinaia di voci, chiare e radiose.