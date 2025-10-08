“Kiss The Beast” sarà il settimo disco in studio di Sebastien Tellier.
“Naïf de Coeur”, co-prodotto con Daniel Stricker (Midnight Juggernauts), è il primo singolo accompagnato dal video diretto Melchior Leroux.
Tellier sul brano dichiara:
Questa canzone descrive la realtà dell’uomo di oggi, una nuova definizione del maschio alfa. Se un uomo, sotto la barba, è tenero e sognante, e se soffre, allora il mondo non è così buio. Sul suono degli assoli di sassofono, lo immagino mentre passeggia per Miami, immerso in splendide luci… Abbiamo aggiunto cori in stile 10cc: registrati da veri cantanti, poi trasformati fino a dare l’illusione di centinaia di voci, chiare e radiose.
In “Kiss The Beast” troviamo gli arrangiamenti orchestrali di Owen Pallett, la chitarra Nile Rodgers e i featuring vocali di Kid Cudi e Slayyyter.
“Kiss The Beast” tracklist:
1. Kiss the Beast
2. Naïf de Coeur
3. Refresh
4. Mouton
5. Thrill of the Night (feat. Slayyyter & Nile Rodgers)
6. Romantic
7. Parfum Diamant
8. Copycat
9. Animale
10. Amnesia (feat. Kid Cudi)
11. Loup
12. Un Dimanche en Famille