Conosco il buon Marzio da un bel po’ di tempo, sopratutto grazie alla sua innata vena di scopritore di talenti e di ottime band. Sapere che anche lui stesso però era finalmente pronto a “gettarsi nella mischia” musicale da protagonista mi ha sorpreso, ma senza dubitare praticamente mai della sua qualità. Il progetto VEINS ha preso vita e l’assaggio di “To The Stars EP” conferma quanto prevedevo: il buon Marzio segue una via molto interessante, che abbraccia alt-rock e glam, guardando a modelli di pregio come Bowie e Suede, ma senza dimenticare la contemporaneità e con uno schietto senso della melodia che cattura fin da subito. Mi sembrava doveroso farsi una chiacchierata con lui per conoscere meglio quello che sta portando avanti, anche alla luce del nuovo singolo “Girl Of Birthday”.

Allora caro Marzio, la prima domanda è inevitabile…cosa ci fa un italiano a Stoccolma?

Ciao Ricky e grazie per lo spazio. Stoccolma è stata una scelta dicambio di vita dopo Londra e per certi sensi di ispirazione.

È una città dove le produzioni hanno un respiro internazionale e dove è più facile incontrare persone che vivono la cultura in modo trasversale, in spazi ristretti. Ma non e’ tutto rosa e fiori, e’ anche un posto ostico, asociale dove regna l’indifferenza. Questo ha stimolato una certa indipendenza e “freedom” di non avere paura di sbagliare, ma prendere il tuo tempo e i tuoi spazi per trovare la tua dimensione. Mi ha dato la giusta distanza per avviare un progetto mio con la visione di esportare. VEINS è il mio nuovo progetto musicale nato li anche con l’aiuto del percorso fatto a Londra. Un indie acustico che cerca di riportare al centro la semplicità della canzone, la forza delle melodie e il racconto intimo.

In un momento in cui le piattaforme di streaming tradizionali offrono poco spazio di visibilità agli indipendenti, credo che ci sia bisogno di un rapporto più autentico e diretto con chi ascolta.

VEINS nasce proprio in questo clima, cercando di connettere persone in modo genuino, senza filtri. Ed in continua evoluzione, infatti i brani completi usciranno dalla primavera del 2026.

Potete ascoltare il mini-podcast per capirne di piu’ qui:





Hai sempre “bazzicato” nel mondo della musica ed è da tanto che mi accennavi alla volontà di un progetto tuo…come ci siamo, finalmente direi, arrivati?

È stato un processo naturale. Dopo anni passati ad aiutare e promuovere altri artisti, ho sentito che era arrivato il momento di dare voce alle mie canzoni. VEINS è nato così: con la voglia di creare qualcosa di onesto, senza pressioni, partendo dalla forma più essenziale della musica, cioè voce e chitarra e poi continuare a sperimentare. Mi fa’ piacere di avere un “team internazionale” considerando che le co-produzioni e studio session partono da Stoccolma, il mix viene fatto online da Barcellona, e io sono Italiano (Via London Via Stockholm xD)



Bowie, Suede, Phoenix…le note stampa ci danno una prima dritta sul tuo sound…Sbaglio?

Direi che non sbagli affatto. Sono cresciuto con i suoni degli anni ’90 e inizio 2000, ma anche 70/80.

Con l’idea che un po’ di teatralità e di immaginario glam possano dare personalità. Bowie è un riferimento inevitabile, ma provo a reinterpretare quelle influenze con un approccio moderno e personale, e soprattutto avendo fatto anche il DJ ed essendo stato anche selezionatore musicale, mi attirano tutte le forme di suono e produzione accattivante senza limiti, se sia commerciale o meno.



Parliamo di questi singoli in versione acustica. Come mai questo primo step in una veste più “intima”?

L’acustico è il punto zero. È il modo più diretto per presentarmi e per raccontare la mia musica senza barriere. Voglio che chi ascolta colga subito l’essenza dei brani, prima ancora di eventuali arrangiamenti più complessi e per chi ha dimestichezza con l’Inglese di fissare l’immaginario dato dalle visioni dei testi e delle atmosphere melodiche.

Nei brani pubblicati emerge chiarissima la melodia. È l’idea di arrivare dritto al cuore con melodie cristalline?

Sì, la melodia per me è fondamentale. Credo che la canzone debba entrare subito, senza troppi giri, e lasciare qualcosa che resta dentro, anche dopo un primo ascolto.



Certo “Girl Of Birthday” e’ un titolo interessante per un ragazzo, come lo dovremmo interpretare?

“Girl of Birthday” gioca un po’ con l’idea di un momento sospeso, quasi magico, che ruota attorno al giorno del compleanno. Non è tanto un riferimento letterale a una ragazza precisa, quanto piuttosto a quell’energia speciale che nasce quando la vita si ferma per un attimo a celebrare. È un titolo che lascia spazio all’immaginazione e che vuole evocare un’emozione universale: la fragilità e la forza che convivono in certi passaggi simbolici della nostra vita. E devo dire la verità che l’idea del titolo è nata prima, per via di una mia coinquilina al Londra. Era il nome del suo account instagram. Poi da li’ mi sono re-inventato il tutto e mi piace parecchio anche l’idea di sdoganare i Gender e di porre il tutto su un piano universale e fluido.

https://open.spotify.com/intl-it/album/6vRKv08p8SRDbOinGkqCcd?si=TgXUe2nPSCiM8HDHMVfxuw

Ora dopo questi brani acustici cosa dobbiamo aspettarci caro Marzio

Sto lavorando a una versione più completa delle canzoni, con arrangiamenti elettrici e band. L’idea è quella di passare dall’intimità del primo step a un suono più pieno, capace di raccontare anche l’energia dei live. In realta’ prima di questo arriveranno anche della alternative e piano versions, che ricorda un po’ l’uso nei vinili di A side / B side che poi venne ripreso nei CD Singles e mi piace molto l’idea di allegare una strumentale oppure una versione alternativa anche nello streaming.

Pensi che per un artista indie oggi sia più efficace cercare visibilità sulle piattaforme classiche di streaming oppure puntare su quelle direct-to-fans come Bandcamp?

Personalmente credo che Bandcamp e piattaforme simili offrano un respiro nuovo. Ti permettono di stabilire un legame diretto con chi ascolta e di ricevere supporto reale, non solo numeri. Lo streaming è/era utile, ma rischia di disperdere e di farci perdere la pazienza anche. Per un artista indipendente oggi è fondamentale costruire comunità e rapporti diretti, che sostengano anche la produzione della musica e dei contenuti indiependenti. Non sto qui a svelare nulla adesso ma forse lo promuoveremo meglio nell’anno nuovo con uno stile promozionale e di community differente.

Ultima domanda: la scena di Stoccolma. Qualche club o nome da segnalarci?

Stoccolma ha una scena live poco viva. Club come Debaser o Fasching ospitano sempre proposte interessanti, e ci sono band emergenti che stanno facendo passi importanti. È un terreno fertile che stimola molto chi, come me, vuole proporre musica indipendente. Ma a differenza di Londra, ha poca scena Live e molto più quella in studio a produrre. Quindi direi non aspettatevi che ci sia tanta possiblità di suonare dal vivo, piuttosto di trovare produttori bravi e diversi. E di “inventarsi” le locations per suonare, come il basement di un caffè dove abbiamo fatto il primo concerto (sold-out) piuttosto che uno studio fotografico e così via.





