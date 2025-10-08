Dopo la sorprendente esibizione a sorpresa del mese scorso, che ha presentato nuova musica, e l’attesissima uscita del primo singolo “The Happy Dictator” (feat. Sparks), arriva “The Manifesto” (feat. Trueno e Proof), il secondo brano estratto dal prossimo album in studio dei Gorillaz, “The Mountain” in uscita il prossimo 20 marzo 2026, per la loro nuova etichetta discografica del collettivo KONG.:

“The Manifesto” incarna i temi centrali dell’album – il ciclo della vita e l’aldilà – grazie al talento straordinario del prodigio del rap argentino e vincitore dei Latin Grammy Trueno, che sfida il suo creatore dichiarando:

Yo no sé qué va a pasar mañana / Cuando atienda la luz que me llama / Mami mi futuro me reclama / Camino hacia la luz / I have nothing to lose (Non so cosa porterà il domani / Quando risponderò alla luce che mi chiama / Baby, il mio futuro mi reclama / Cammino verso la luce / Non ho nulla da perdere).

Il brano viene poi attraversato da un momento folgorante: un intervento postumo del compianto rapper Proof (nato a Detroit, membro dei D12 e collaboratore dei Gorillaz), che dichiara: You aren’t ready for death / Until I showed up, hold breath / Until you blow the on one set un momento di freestyle ispirato, registrato pochi minuti prima che entrasse in studio durante una sessione di registrazione.