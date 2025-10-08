Credit: Claudia Ferri

Marta del Grandi annuncia il terzo disco pubblicato con la celebre etichetta londinese Fire Records, in uscita dopo il successo di “Selva“, finalista al Premio Tenco 2024 nella categoria “Opera Prima”.

“Dream Life” esce il 30 gennaio e conterrà dieci brani nei quali il tema del sogno viene indagato in diverse dimensioni: dai mondi paralleli e surreali dell’inconscio ai sogni adolescenziali e alle aspettative che spesso si scontrano con la realtà. Ne nasce una raccolta di canzoni in cui sogno e realtà si intrecciano, sfumando i confini in modi sottili e spesso impercettibili.



Il disco riflette la consapevolezza crescente che non possiamo avere il pieno controllo sul futuro né sull’esito dei nostri progetti. È questo il filo conduttore che attraversa l’album, conferendogli una leggerezza particolare e una vena di serena disillusione.

Con ‘Dream Life’, Marta Del Grandi invita l’ascoltatore a intraprendere un viaggio poetico, ironico e profondamente radicato nel presente.



Il primo singolo “Antarctica” affronta il dilemma etico mondiale che ci scuote dalla nostra zona di comfort con un riff funky nello stile dei migliori Talking Heads, con il cantato di Marta che ricorda il fraseggio astratto tipico delle produzioni di Laurie Anderson.

“Antarctica” ha preso forma durante una sessione solitaria a tarda sera – racconta Marta – quando una melodia che avevo in mente da giorni è venuta fuori naturalmente mentre stavo giocando con un sequencer. È una canzone che amo particolarmente, che parla di clima e ingiustizia sociale con un linguaggio giocoso e non.



“Antarctica” e “Neon Lights” fanno parte del surreale e sonnambulo “Dream Life”, un album di dieci tracce che si muove freneticamente in un campo di sogni, un’istantanea panoramica multidimensionale punteggiata da una serena disillusione, che trascende i confini musicali mentre le speranze e le aspirazioni personali si scontrano con la vastità delle stelle e oltre.?

<a href="https://martadelgrandi.bandcamp.com/album/dream-life">Dream Life by Marta Del Grandi</a>