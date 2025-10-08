La copertina di “Liquorice” (che vedete qui sopra), il terzo album dell’artista indie pop australiana Hatchie, presenta un ritratto ravvicinato di Harriette Pilbeam che ride, con il rossetto rosso sbavato che suggerisce le gloriose conseguenze di un bacio. Scattata durante un servizio fotografico improvvisato nel giardino di casa con una piccola fotocamera digitale, l’immagine racchiude un disco dai contorni grezzi e gioiosamente imperfetto, con temi di desiderio, lussuria e rimpianto.

Pilbeam ha iniziato a scrivere “Liquorice” mentre viveva a Brisbane nel 2022-2023, e successivamente in una casa condivisa con Agius a Melbourne, completando infine i demo a metà del 2024. Da musicista che in passato ha sempre mostrato apertamente le sue influenze, Pilbeam ha cercato di scrivere da zero senza avere in mente influenze musicali specifiche, lasciando respirare le canzoni per settimane, piuttosto che affrettare le idee. Si è ritrovata attratta dalla semplicità melodica delle sue prime canzoni e ha abbracciato le sue insicurezze musicali: “Volevo vedere i miei limiti come punti di forza che influenzano il mio stile“.

“Il mio ultimo album è risultato davvero cupo e introspettivo, e questa è una parte di me, ma c’era un altro lato che sentivo di non aver espresso“, dice Pilbeam. “Sono una romantica senza speranza e una persona molto sciocca, a volte anche troppo“. Ora che ha 32 anni ed è sposata, Pilbeam ha scoperto che i “sentimenti eterni” di desiderio e malinconia sono tornati rapidamente alla mente mentre rifletteva sulle sue esperienze di ragazza. Allo stesso tempo, ha canalizzato la sua passione per i film romantici tragici in cui i personaggi non trovano necessariamente un lieto fine insieme.

Il nuovo assaggio, che segue l’ottima “Lose It Again”, è la deliziosa “Only One Laughing”, che continua la marcia di distacco dal sound del precedente album (bruttino) per tornare a quei suoni che ci fecero innamorare di questa fanciulla…