I Westside Cowboy hanno svelato i piani per il loro secondo EP, “So Much Country ‘Till We Get There”, pronto a dare un seguito al pregevole “This Better Be Something Great“, uscito ad agosto-

“So Much Country ‘Till We Get There” è stato registrato con Loren Humphrey a New York, lo stesso che ha prodotto l’LP “Heavy Metal” di Cameron Winter. I Westside Cowboy hanno già condiviso un primo brano dell’EP, il singolo “Don’t Throw Rocks”.

Un crescendo fatto con tutti i crismi, un climax magistrale che ci esalta tantissimo. Questi ragazzi non sbagliano un colpo…

“Questo brano è nato come un demo confuso registrato con una drum machine da Jimmy nella sua camera da letto e alla fine è arrivato nella sala prove prima del nostro primo concerto al Castle Hotel. Abbiamo provato a suonarlo molto velocemente e ad alto volume, con un nuovo ritmo disco che accompagnava praticamente tutto il brano. Una volta finito, abbiamo detto: ‘È buono, vero?’, ma nessuno di noi era davvero convinto. Stavamo per abbandonarlo quando abbiamo pensato di fare un ultimo tentativo. Abbiamo mantenuto il tempo, ma abbiamo tolto l’enfasi dal rullante e dai piatti e l’abbiamo spostata sul tom da pavimento e sui suoi bordi. Questo ha cambiato molto l’atmosfera della canzone“, dice la band.

“Il testo di Jimmy parla molto del tempo e del cambiamento, e di come, il più delle volte, sfugga al nostro controllo e senza delicatezze. Volevamo che anche la musica riflettesse questo. Ad ogni sezione, volevamo aggiungere una marcia in più, per aumentare l’intensità fino a quando non fosse più possibile trattenerla. Credo che sia qui che entra in gioco l’outro. Ci è sembrato il primo singolo naturale per “So Much Country…”, lo abbiamo capito tutti non appena l’abbiamo ascoltato“.