Oh, lo so che non è proprio un film per quattrenni e cinquenni, però i bimbi erano intorno e lo hanno guardato con me. Alla fine manco è “A Serbian Film”, dai.

Dico questo perchè a un certo punto tutti e due convenivano vivacemente che “Superman aiuta tutti, anche agli scoiattoli“. E quindi il fantomatico recupero del personaggio, dopo la darkness snyderiana, che si era messo in testa Gunn c’è stato.



Ecco Gunn, io lo adoro, dai tempi del folgorante “Super”. Questo è il film meno gunniano di tutti, sia esteticamente che tematicamente, ma anche nella costruzione dei personaggi, molto meno weird che ovunque altrove nella sua filmografia. E questo per me, ovviamente, è un gran peccato.

Però, e qui ritorniamo alla missione di cui sopra, il sacrificio avviene in onore di un reboot il più aderente possibile al modello originale. E quindi facciamo pure che ci sta.



Molto lineare la trama, con pochi sussulti e tanti topoi piuttosto abusati, dalla geopolitica bellica ispirata alla contemporaneità al pocket universe. Almeno c’è Krypto, mattatore assoluto.



Tutto sommato, alla fine si fa guardare ed è una bella visione per famiglie e impallinati.