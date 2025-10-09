Credit: Federico Durante

Salde origini calabresi ma di stanza a Bologna, Chiara Furfari in arte Tabascomeno è una cantautrice che rivendica le proprie radici mediterranee con fierezza fin da questo primo singolo pubblicato da Dumba Dischi. “Echo” nasce dalla passione per la mitologia classica e per la figura della ninfa Eco che ha ispirato la nascita del brano.

Atmosfera sognante e onirica, tra chitarra acustica, organo, percussioni, clarinetto, batteria e un sottofondo elettronico ad accompagnare la voce intensa di Tabascomeno che la produzione di Laurino rende ancora più dolce e incisiva. Levante è il paragone più immediato ma non l’unico ovviamente.

Malinconica e introspettiva, “Echo” rivela una maturità notevole a livello di arrangiamenti e interpretazione e una personalità artistica già ben definita che rende solido e cristallino il futuro musicale di Tabascomeno, musicista da ascoltare e osservare con attenzione.

Tabascomeno: Instagram