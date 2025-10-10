Kelly Lee Owens ha annunciato l’uscita dell’EP “KELLY“, che sarà disponibile dal 22 novembre tramite DH2. Si tratta della sua prima nuova pubblicazione dopo l’album “Dreamstate” dello scorso anno. È stato descritto come il suo “progetto più diretto e adatto alle piste da ballo fino ad oggi“.

“Questo EP vuole incarnare il suono e quelle esperienze collettive e fisiche che possiamo vivere solo nei club o durante gli eventi musicali“, dice la Owens. “Dal punto di vista sonoro, è molto viscerale. Sono stata attratta dai suoni che si trovano al limite: minacciosi, inquietanti, a volte persino scomodi. È proprio lì che mi trovo emotivamente, e penso che anche il mondo rifletta questo stato d’animo. C’è questo costante tira e molla tra il desiderio di elevarsi al di sopra del caos e, a volte, l’intenzione di sprofondarvi volontariamente“.

Il primo singolo è “ASCEND”:

Tracklist:

