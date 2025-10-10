Credit: Henry W. Laurisch, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kelly Lee Owens ha annunciato l’uscita dell’EP “KELLY“, che sarà disponibile dal 22 novembre tramite DH2. Si tratta della sua prima nuova pubblicazione dopo l’album “Dreamstate” dello scorso anno. È stato descritto come il suo “progetto più diretto e adatto alle piste da ballo fino ad oggi“.

Questo EP vuole incarnare il suono e quelle esperienze collettive e fisiche che possiamo vivere solo nei club o durante gli eventi musicali“, dice la Owens. “Dal punto di vista sonoro, è molto viscerale. Sono stata attratta dai suoni che si trovano al limite: minacciosi, inquietanti, a volte persino scomodi. È proprio lì che mi trovo emotivamente, e penso che anche il mondo rifletta questo stato d’animo. C’è questo costante tira e molla tra il desiderio di elevarsi al di sopra del caos e, a volte, l’intenzione di sprofondarvi volontariamente“.

Il primo singolo è “ASCEND”:

Tracklist:

  1. ASCEND
  2. 132 TECHNO
  3. DESCEND
  4. LOSE YOUR HEAD