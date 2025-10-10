Credit: Bandcamp

Ritorna la rassegna di ascolto e di investigazione dei linguaggi artistici MountEcho’ con l’undicesimo volume, che si svolgerà da settembre a dicembre 2025.



Il tema dell’undicesimo volume del MountEcho’, si incentra sull’importanza del linguaggio dei luoghi e la relazione con gli spazi, il legame che coltiviamo con un particolare ambiente che ci guida al recupero delle connessioni esistenti, delle memorie singole e collettive e del come le espressività artistiche possano essere fonte di costruzione di nuove tessiture relazionali.



La rassegna aprirà con il live di Gaia Banfi, l’artista italiana presenterà il suo album che ha favorevolmente impressionato la critica di settore. Lavoro ambientato a Genova, città che viene trasformata da Banfi in un luogo di antichi ricordi e atmosfere malinconiche, dove il tema della memoria e del presente in continua disgregazione sono alla base di tutta la poetica di Gaia.

Sullo stesso filo conduttore si pone il lavoro intimista svolto dal quartetto di Bristol Qaude che propongono un lavoro profondamente etereo, ma che sa risultare anche incredibilmente fisico, palpabile e travolgente.

La terza ed ultima data sarà un’anteprima ed esclusiva anazionale, il live dei britannici Moreish Idols (nella foto). La band proveniente da Falmouth in Cornovaglia, propone il suo nuovo lavoro, con un approfondimento sulla cupezza della realtà in cui viviamo, con lo sguardo però volto alla speranza, focalizzandosi sull’importanza del concetto del tempo. Un viaggio dai riferimenti post-punk, attraverso l’uso di un songwriting che incorpora pop, folk e jazz con raffinata attitudine psichedelica.



Altre attività a corredo della programmazione musicale saranno previste nel periodo del festival, come mostre ed incontri tematici sul tema principale della rassegna.

I biglietti per gli eventi sono disponibili in prevendita su circuito Vivaticket, e ogni riferimento agli eventi nei canali social della rassegna.



Sabato 18 Ottobre 2025 – Gaia Banfi – biglietto 15 € + d.p.

Teatro Delle Logge – Montecosaro (MC)

https://bit.ly/4nFGxn8

Venerdì 21 Novembre 2025 – Qaude – biglietto 20 € + d.p.

Teatro Delle Logge – Montecosaro (MC)

https://bit.ly/44mlT47



Sabato 06 Dicembre – Moreish Idols – biglietto 20 € + d.p.

Teatro Delle Logge – Montecosaro (MC)

https://bit.ly/42K5WmO

Il circuito di prevendita è affidato Vivaticket.

Per Info e contatti:

www.mountecho.it



