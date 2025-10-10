Dopo un decennio passato a fare musica insieme, i Broke Royals aggiornano il loro sound. “Still” guarda formtemente allo shoegaze,inbilico tra Hotline TNT e My Bloody Valentine, con un ritornello potente e super riverberato, ma nello stesso tempo ricco di epicità e melodia. Una canzone che quando sale di tono davvero è come un fiume in piena in cui però è magnifico naufragare.

“Still” parla proprio della perseveranza e del suono di cinque amici che evolvono senza mai abbandonare ciò che ha dato inizio a tutto.

