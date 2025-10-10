Credit: press

I Molotovs hanno annunciato tre concerti in Italia. La band britannica si esibirà a Pordenone, Roma e Milano a novembre.

21/11/2025 Pordenone – Capitol

22/11/2025 Roma – Largo Venue

23/11/2025 Segrate (MI) – Circolo Magnolia

Biglietti su www.solidbondagency.com

Dopo aver fatto scalpore e attirato l’attenzione di tutto il Regno Unito, registrando sold out ovunque suonassero, The Molotovs sono diventati una delle giovani band più in voga nel loro paese. Nei loro live incendiari – contraddistinti da una grande energia e potenza – risuonano le influenze di The Jam, Oasis, Kinks e Sex Pistols. Ancora adolescenti, sono stati selezionati da band del calibro di The Libertines, Frank Carter & The Sex Pistols, Blondie e Green Day per suonare e condividere i palchi di club come il Roundhouse a Londra, del festival dell’Isola di Wight e Wembley davanti a decina di migliaia di persone. La band britannica ha pubblicato l’EP di debutto “More More More” a maggio 2025 (che comprende anche una versione ‘live’ al fulmicotone di “Suffragette City” di David Bowie), a cui ha fatto seguito “Today’s Gonna Be Our Day” a giugno.

L’album di debutto “Wasted On Youth” è atteso a gennaio 2026.