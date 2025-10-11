Buone notizie per i fan degli Sports: la band indie-pop di Rochester, New York ha infatti annunciato i dettagli del suo omonimo quinto LP, in uscita il prossimo 20 febbraio.
Mixato da Chad Copelin (Sufjan Stevens, LANY, Third Eye Blind), il disco è stato poi masterizzato da Heba Kadry (Slowdive, Bjork, Bon Iver, Sade).
Ad anticipare la release il gruppo statunitense ha anche rilasciato un nuovo singolo, “Keep Falling In Love”, che potete ascoltare qui sotto.
Inoltre gli Sports hanno già svelato le date del loro tour europeo previsto per novembre 2026, che toccherà anche l’Italia con ben due appuntamenti previsti per martedì 10 al Covo Club di Bologna e per mercoledì 11 all’Arci Bellezza di Milano.
I biglietti per i concerti, che saranno in vendita a partire dalle ore 15 di mercoledì 15 ottobre, si potranno trovare su ‘Dice.fm’ al costo di 20 € (BO) e di 18 € (MI).
“Sports” Tracklist:
1. Gravestone
2. Nice 2 Meet Myself
3. If You Want Me
4. Magic Trick
5. Jelly
6. My Superstar
7. Keep Falling In Love
8. Don’t Forget About Me
9. Drama King
10. Stay Mad
11. I Can’t Cry
12. Metaphors