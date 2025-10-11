Nel programma BBC Radio 1 Live Lounge, Robbie Williams ha reinterpretato il successo del 2021 delle Wet Leg “Chaise Longue”, concedendosi qualche libertà di modificare il testo per riferirlo alla propria carriera, ad esempio “I joined Take That, got a pop star degree” (“Sono entrato nei Take That, ho ottenuto una laurea da pop star“).
Sta di fatto che la versione di Robbie non è affatto male.
Nel frattempo Robbie, in un piccolo concerto al Dingwalls di Londra, ha rivelato di aver posticipato la data di uscita del suo nuovo album “Britpop” a febbraio per evitare di competere con il nuovo album di Taylor Swift, “The Life Of A Showgirl”.