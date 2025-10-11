I Radiohead, come sapete, saranno in Italia il 14, 15, 17 e 18 novembre, per il loro tour europeo, che farà tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. La bella notizia è che pare esserci un nuova disponibilità di biglietti per gli show europei, Italia inclusa.

Già a settembre, dopo il primo giro di vendite ticket, c’era stata una piccola riapertura di prevendita biglietti, ora ecco che la band aggiorna i fan con novità sui concerti, informando che, in questi giorni, stanno per arrivare altri codici di sblocco per i biglietti dei live in Europa 2025. Chi si è registrato per i biglietti, quindi è bene che controlli la casella di posta elettronica, magari anche la posta indesiderata e lo spam, perché qualcosa potrebbe arrivare da casa Radiohead.

Ovviamente, è bene ricordarlo, perchè è la band stessa che ci tiene a precisarlo, ricevere un codice di sblocco non garantisce l’acquisto del biglietto, perché il codice consente solo di accedere alla piattaforma di biglietteria ufficiale. Quindi non resta che dire…buona attesa e poi buona (ri)corsa al biglietto.

Intanto, l’unico che, nei giorni scorsi, si è un po’ sbottonato su una possbile setlist è stato il bassista Colin Greenwood che, in una nuova intervista sul podcast di Adam Buxton, ha detto: “Oh, penso che sarà un mix. Credo che abbiamo ridotto la selezione a circa 70 canzoni. Io e mio fratello Jonny non facciamo parte del comitato che decide la scaletta, non ci è permesso, perché siamo troppo indecisi“.

I prezzi delle serate bolognesi sono i seguenti:



In piedi: €100

Seduti (a seconda delle varie posizioni): €70 / €85 / €100 / €135

“Fast-Track Status” VIP: €255