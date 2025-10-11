Primo singolo dei Log Flume dopo l’album di debutto “Splash Hit” del 2024, “Get The Picture” continua la tradizione power-pop della band con quel taglio solare che però guarda anche al sound jangle-pop più classico. Quello che abbiamo tra le mani è un brano brillante e allegro, costruito alla perfezione per entrare subito in testa, con un ritornello incisivo e un sound fuori dal tempo.





I Log Flume sono una band power pop della contea di Chester, in Pennsylvania. Le loro carte più gettonate sono chitarre, melodie e immediatezza e direi che anche con “Get The Picture” ci siamo dentro alla perfezione.

Listen & Follow

Log Flume: Instagram