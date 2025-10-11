Quel Dio in terra che risponde al nome di Kai Slater dei Lifeguard sta per piazzare un nuovo colpo in veste solista, con “Balloon Balloon Balloon”, prossimo album dei suoi Sharp Pins, in arrivo a novembre.

Da questo disco il buon Kai ci ha già fatto sentire un paio di anticipazioni, ovvero “I Don’t Have The Heart” e “(I Wanna) Be Your Girl”, che ovviamente hanno fatto salire alle stelle la nostra voglia di sentire questo nuovo disco. Le solite perle dal gusto lo-fi che, musicalmente guardano indietro in modo delizioso, tra chitarre e coretti anni ’60.

<a href="https://sharppins.bandcamp.com/album/balloon-balloon-balloon-2">Balloon Balloon Balloon by Sharp Pins</a>

Eppure ecco la bella sorpresa che ci rende ancora più dolce l’attesa. A nome Sharp Pins esce “I Wonder Where You Hide All Your Love”, brano che non sarà contenuto sul nuovo disco ed è una scarna ballata onirica e popedelica che dire sublime è dire poco.

<a href="https://sharppins.bandcamp.com/album/i-wonder-where-you-hide-all-your-love">I Wonder Where You Hide All Your Love by Sharp Pins</a>

Listen & Follow

Sharp Pins: Bandcamp