Weird Nightmare è il progetto solista del chitarrista e cantante dei METZ Alex Edkins. Ora eccolo tornare in pista con “Forever Elsewhere”. Il brano è stato co-prodotto con Jim Eno degli Spoon. Il suo debutto risaliva al 2022.

Edkins dice della canzone: “‘Forever Elsewhere’ è la canzone più ottimista che abbia mai scritto. Volevo inviare un messaggio inequivocabilmente positivo al mondo. Il verso ‘L’amore arriverà’ riassume il tema generale: se le cose sembrano senza speranza e il mondo è cupo, non arrenderti, continua a lottare. Mi piace pensarla come un discorso di incoraggiamento avvolto da chitarre distorte. L’ho registrata con Seth Manchester (che ha curato la produzione degli ultimi due album dei METZ) e Jim Eno (Spoon), e l’abbiamo registrata molto velocemente. Il batterista Loel Campbell (Wintersleep) e Roddy Kuester (Julianna Riolino/Sadies) l’hanno azzeccata in due take, e si sente davvero l’energia sgangherata della canzone, dove le ruote rischiano di staccarsi un paio di volte. Abbiamo cercato di mantenerla rilassata“.