Voce nuova ma già matura quella di Gabi Gamberg in arte Daffo che arriva al disco d’esordio con le idee piuttosto chiare sul proprio presente e futuro musicale. “Where The Earth Bends” prodotto da Rob Schnapf (collaboratore di Elliott Smith, Beck, Cat Power tra gli altri) è un eclettico mix di indie rock e americana dal tono intimo e frenetico sulla scia di Waxahatchee, Belly, Neko Case.

Testi molto autobiografici in un alternarsi di grinta e delicatezza fin dalle prime note di “Get A Life” e “Habit” che mettono in evidenza il talento melodico di Daffo che sperimenta anche sonorità più ruvide e sporche (“Dagger Song” o “Absence Makes The Heart Grow”) mentre in brani come “Bad Dog” e “Quick Fix” si avvicina al folk d’autore.

Trentaquattro minuti mai noiosi, ricchi di spunti interessanti con momenti molto delicati e toccanti (“Unveiling”,“Sideways”, la title track su tutti) e una personalità solida, ben definita che emerge nel corso di “When I’m In Hell” rivelando il lato rabbioso e quello più vulnerabile di una musicista che non ha paura di essere sincera ad ogni costo.

