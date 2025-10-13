Hayley Williams e David Byrne hanno pubblicato un’altra nuova collaborazione in “Open The Door”.
La ballata è tratta dalla colonna sonora del nuovo film Netflix “The Twits” (basato sul romanzo per bambini di Roald Dahl del 1980). Nel film, due bambini e una “famiglia di animali magici” si alleano per combattere i “cattivi malvagi e perfidi che escogitano un piano per conquistare la loro città“.
Lo stesso giorno in cui la coppia ha pubblicato “Open The Door” (10 ottobre), Williams ha fatto un’apparizione a sorpresa durante lo spettacolo di Byrne al Radio City Music Hall di New York. Byrniams/Willyrne hanno eseguito il loro altro duetto, “What Is the Reason for It?” (tratto dall’ultimo album di Byrne, “Who Is The Sky?”). Poi la Williams è tornata per un’interpretazione del brano dei Paramore del 2017 “Hard Times” (di cui Byrne aveva già pubblicato una cover e che ha eseguito regolarmente durante questo ultimo tour).
David Byrne brought Hayley Williams on stage in NYC to perform Hard Times by Paramore and What is the reason for?, their recently released collab pic.twitter.com/Fbi7oSUoBL— Paramore-Music.com (@paramoremusicom) October 11, 2025