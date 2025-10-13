credit: Shervin Lainez

Hayley Williams e David Byrne hanno pubblicato un’altra nuova collaborazione in “Open The Door”.

La ballata è tratta dalla colonna sonora del nuovo film Netflix “The Twits” (basato sul romanzo per bambini di Roald Dahl del 1980). Nel film, due bambini e una “famiglia di animali magici” si alleano per combattere i “cattivi malvagi e perfidi che escogitano un piano per conquistare la loro città“.

Lo stesso giorno in cui la coppia ha pubblicato “Open The Door” (10 ottobre), Williams ha fatto un’apparizione a sorpresa durante lo spettacolo di Byrne al Radio City Music Hall di New York. Byrniams/Willyrne hanno eseguito il loro altro duetto, “What Is the Reason for It?” (tratto dall’ultimo album di Byrne, “Who Is The Sky?”). Poi la Williams è tornata per un’interpretazione del brano dei Paramore del 2017 “Hard Times” (di cui Byrne aveva già pubblicato una cover e che ha eseguito regolarmente durante questo ultimo tour).