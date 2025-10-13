Di primo acchito ammetto che ho fatto fatica. Tanto quanto mi ero appassionato al brio e alla verve di “Office Politics” (2019), così non sono riuscito subito ad entrare nella plumbea malinconia di questo nuovo lavoro, malinconia evocata fin dal titolo e da una copertina il cui il nostro Neil se ne sta seduto, quasi triste e pensieroso, a sorseggiare un caffè.

Ad entrare subito in circolo è stata la title track, leggera, radiofonica e accattivante, mentre il resto mi sembrava non ingranare: troppa intimità ombrosa a discapito dell’ironia che vorrei sempre trovare in lui, forse un disco troppo personale, un po’ dimesso, forse un gusto orchestrale e melodico che non sempre funziona a dovere, mi dicevo, insomma un lavoro in cui proprio “non riuscivo ad entrare”.

L’ho abbandonato e poi l’ho ripreso in mano. E stavolta le cose sono cambiate. Entra in circolo piano questo nuovo lavoro dei DC ma poi ecco che quando si è creata l’empatia, beh, il legame tra autore ed ascoltatore si fa più saldo.

Neil guarda con affetto e stima a Scott Walker e l’animo crooner prende il sopravvento su mood sperimentali o sfacciatamente pop: ecco quindi che per entrare nelle profondità di tale album mi ci sono voluti più e più ascolti ma, lasciatemelo dire con sincerità, sebbene ora abbia davvero rivalutato il disco, non me la sento di accostarlo ai lavori migliori del Nostro, perché di fronte a certe perle che ci riserva il finale, altri frangenti continuano a non farmi impazzire (“I Want You” è fin troppo romantica, “All The Pretty Lights” scorre via impalpabile e il taglio da musical parigino di “The Man Who Turned Into A Chair” non mi entusiasma a dovere) sebbene i testi del nostro siano assolutamente di livello superiore, sia che si crei un parallelismo con la Grecia Antica parlando di Prima Guerra Mondiale sia che si parli del defunto padre (la sofferta “The Last Time I Saw The Old Man”, con quella tromba che davvero da la pelle d’oca).

Ci sono però, ovviamente, quelle canzoni per cui ringrazi Dio di avere un Neil Hannon in forma, perché quando il nostro si lancia in un mix di popedelia, teatralità e glam (“Down The Rabbit Hole”) ci si rinfranca lo spirito, così come ascoltando “Mar-a-Lago By The Sea” che sembra una versione esotica e kitsch dei The Blue Nile, non ci resta che alzarci in piedi e battere le mani a oltranza. Ma è nel finale che il caro Neil inizia veramente a volare alto, prima con “The Heart Is A Lonely Hunter” che è veramente una delle canzoni più belle non solo dell’anno, ma proprio dei Divine Comedy in generale e poi “Invisible Thred”. La prima è una riflessione toccante su amore e felicità, realizzata con totale grazia e misura, con piano e chitarra che dialogano e si sostengono a vicenda nella perfezione assoluta, mentre il giro melodico è di quelli che arrivano dritti al cuore. La seconda, che vede anche la presenza della figlia di Neil, è una delicatezza pop-folk, con una melodia delicatissima prima di salire di tono e diventare fiabesca tra cori e strumenti ad arco che ci fanno scintillare gli occhi.

Neil Hannon guarda la sua carta d’identità, il mondo che lo circonda, il tempo che passa e gli affetti che non ci sono più e si scopre forse più malinconico e vulnerabile, in vena di ritrovare una connessione nuova con la realtà. Non è stato facile osservare e capire, per me, “questo” Neil, ma ora, beh, lo ringrazio per l’ennesimo bel disco.