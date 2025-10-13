Avevamo parlato a giugno scorso di “On The Edge Of Getting Lost” nuovo EP di Stefano Milella (Nother) e Alessandra Stella (Moon Leap) anticipando che quei brani avrebbero fatto parte della colonna sonora di “HYPE” nuova serie TV di Rai Fiction/Fidelio in arrivo in autunno su RaiPlay ambientata in un quartiere della periferia di Milano.

Nother e Moon Leap si sono occupati dell’intera colonna sonora che presentano con questo nuovo brano uscito per Dischi Uappissimi a fine settembre. “Save Me” è nato da una forte urgenza emotiva e la voce di Moon Leap diventa fragile, eterea, senza filtri in un crescendo leggero ma deciso di drum machine e sintetizzatori.

“Save Me” mette in scena il momento in cui si riconosce il limite della propria autosufficienza. È l’attimo in cui le proprie difese cedono e affiora la consapevolezza che da soli non si può guarire. L’altro diventa allora depositario della possibilità di salvezza”

dicono Nother e Moon Leap nella press release raccontando un brano intenso e malinconico.

