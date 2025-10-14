Credit: Charles Peterson

L’EP che contiene “Eternity’s Pillars”, “Raise the Chalice” e “Reverential” è il primo lavoro dei Sunn O))) su maxi 12″ per la Sub Pop.

Il lavoro si compone di questi tre brani inediti creati ed eseguiti dall’iconico duo composto da Stephen O’Malley e Greg Anderson e coprodotti da sunn O))) e Brad Wood. Brad Wood ha registrato il materiale presso i Bear Creek Studios di Woodinville e Sea Grass di Los Angeles nel 2025. I brani di questo maxi 12″ sono le prime registrazioni ufficiali in studio dei sunn O))) che vedono protagonisti solo il duo originale con chitarre elettriche e sintetizzatori fortemente saturi.

<a href="https://sunn.bandcamp.com/album/eternitys-pillars-b-w-raise-the-chalice-reverential">Eternity's Pillars b/w Raise the Chalice & Reverential by SUNN O)))</a>

I sunn O))) hanno prestato estrema attenzione e cura a ogni fase e aspetto della registrazione, a ogni tono e livello di saturazione, a ogni stadio di guadagno e altoparlante, a ogni arrangiamento e armonia. La foresta del Pacifico nord-occidentale è la nostra guida.

“Eternity’s Pillars” prende il nome dal programma televisivo della metà degli anni ’80 creato e condotto dalla visionaria jazzista e guru spirituale Alice Coltrane Turiyasangitananda, incentrato sulla sua incessante fede nella capacità della musica di raggiungere la trascendenza spirituale. “Raise the Chalice” prende il nome da un grido di battaglia spesso pronunciato dalla leggenda del Pacifico nord-occidentale Ron Guardipee durante la metà degli anni ’90. “Reverential” rende omaggio e invia un forte elogio a coloro che ci hanno preceduto con i fardelli più pesanti, espressioni con musica e arte come materiali di un antifona.

La copertina del maxi 12″ raffigura il duo nei boschi a nord-est di Seattle, attraverso l’obiettivo di Charles Peterson.