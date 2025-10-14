D’Angelo, alfiere neo soul / R&B, è morto all’età di 51 anni dopo una battaglia contro il cancro al pancreas.

D’Angelo (Michael Eugene Archer) aveva fatto il suo ingresso sulla scena con il suo album di debutto del 1995, “Brown Sugar”. Gli altri suoi due album sono l’osannato “Voodoo” del 2000 e “Black Messiah” del 2014.

TMZ riporta che il cantante è deceduto questa mattina a New York City. La sua famiglia ha confermato la notizia in una dichiarazione rilasciata a Variety. “La stella splendente della nostra famiglia ha spento la sua luce per noi in questa vita“, si legge. “Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, siamo profondamente addolorati nell’annunciare che Michael D’Angelo Archer, conosciuto dai suoi fan in tutto il mondo come D’Angelo, è tornato a casa, lasciando questa vita oggi, 14 ottobre 2025“.

La dichiarazione continua: “Siamo rattristati dal fatto che possa lasciare solo cari ricordi alla sua famiglia, ma siamo eternamente grati per l’eredità di musica straordinariamente commovente che ci lascia. Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile, ma invitiamo tutti voi a unirvi a noi nel piangere la sua scomparsa e nel celebrare il dono della musica che ha lasciato al mondo“.