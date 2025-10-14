Credit: Wyndham Garrett

A maggio dello scorso anno le La Luz hanno pubblicato il loro quinto LP, “News Of The Universe“, debutto per Sub Pop Records, dopo anni sulla sua sub-label Hardly Art. Nel frattempo la frontwoman Shana Cleveland, dopo essere diventata mamma, ha dovuto anche combattere contro un tumore al seno e in seguito ha scritto anche il suo terzo LP solista, “Manzanita“, uscito nel 2023. La formazione statunitense inoltre ha perso due componenti, la tastierista Alice Sandahl e la bassista Lena Simon (entrambe ancora presenti su questo disco), sostituite rispettivamente da Maryam Qudus e da Lee Johnson. Proprio Maryam ha prodotto “News Of The Universe”, portando nuove interessanti idee al loro sound. Il gruppo originario di Seattle, ma di stanza in California arriva aora presentarlo anche in Italia con due date (venerdì 17 ottobre al Covo Club di Bologna e sabato 18 allo Spazio 211 di Torino) e noi abbiamo approfittato di questa occasione per scambiare due chiacchiere via Zoom con Shana per parlare sia del nuovo disco che dei loro live-show. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Shana, come stai? Ti ricordi di quando suonaste al Covo Club di Bologna alcuni anni fa? Vi avevo anche intervistato face to face prima del concerto.

Sì, mi ricordo, ma sono passati parecchi anni, almeno sette o otto (in realtà il loro concerto era stato a ottobre 2015, ndr). Sinceramente non mi ricordo l’aspetto della venue.

Pensa che quest’anno festeggiano il loro quarantacinquesimo anniversario e ci saranno moltissimi concerti e altrettante ottime band. Mi auguro che potrete godere di questa bella atmosfera. Loro hanno aperto nel 1980, è un locale prezioso e storico.

Sì, ne sono certa. L’ultima volta che siamo stati a Bologna ci è piaciuta moltissimo, siamo state davvero bene ed è una delle città più belle tra quelle in cui abbiamo suonato.

Per prima cosa ti vorrei chiedere se puoi fare una breve introduzione della tua band per quei nostri lettori che magari ancora non vi conoscono.

Certo, siamo le La Luz. La nostra band è nata nel 2012 a Seattle, ma ora vivo in California da dieci anni come la maggior parte delle componenti delle La Luz. Abbiamo iniziato ad andare in tour praticamente subito dopo aver iniziato. Credo che sia difficile per me descrivere il nostro sound: quando qualcuno mi chiede in che tipo di band suono, di solito rispondo rock ‘n roll. (ridiamo) Credo che sia un po’ psych-rock, ma è anche ispirata dalla musica soul americana e inoltre ci sono tante influenze che si sono trovate insieme. Poi ovviamente la musica surf, sia a livello vocale che strumentale. Credo che sia stata un’influenza importante soprattutto all’inizio, ma lo è anche ora.

Il vostro quinto LP, “News Of The Universe”, è uscito a maggio 2024 per la Sub Pop Records dopo anni che avevate pubblicato per la loro sub-label, la Hardly Art. Come vi trovate a lavorare con una label così importante e con tutta questa storia?

Molti album che amo sono stati pubblicati dalla Sub Pop. E’ un onore poter lavorare per loro, ma da un certo punto di vista è sempre uguale perché siamo sempre stati sotto la loro label più piccola, ma alla fine sono le stesse persone. Comunque è bello essere ufficialmente parte del roster della Sub Pop. Loro hanno una storia molto vasta e sono una delle migliori indie-label secondo la mia opinione.

Lo scorso anno Alice (tastiere) e Lena (basso) hanno abbandonato le La Luz, anche se so che hanno suonato su questo disco. Ora ci sono nuove componenti sia per la parte live che per i prossimi vostri dischi: posso chiederti come ti senti ora con queste nuove persone che sono coinvolte nel vostro progetto?

Mi sento molto bene. In generale i cambi sono stati positivi per me, ho accettato questa idea di dover cambiare e di dover cantare e suonare insieme a chi è arrivato. Penso che sia un momento di transizione nella band, ma allo stesso tempo credo che non sia stato un grande cambiamento. Per Audrey (batteria) questo è il primo disco con le La Luz, ma suona già con noi da cinque anni. Inoltre in questo tour europeo Alice, la nostra vecchia tastierista, sarà con noi perché quella nuova dovrà rimanere a casa. E’ bello quando le persone possono uscire e fare altre cose, ma sono comunque ancora coinvolte in qualche modo con la band.

Parlando proprio della vostra nuova tastierista, Maryam Qudus, lei non è solo un nuovo membro della vostra band, ma ha anche prodotto il vostro nuovo disco: che cosa ha portato al vostro sound? Inoltre posso chiederti come è stato lavorare con lei come produttore?

Mi è piaciuto molto lavorare insieme a lei. Ha portato molte ottime idee che è esattamente ciò che vuoi ottenere da un produttore. E’ stato davvero bello poter lavorare con lei, ha avuto idee nuove per la band ed è stata capace di vedere tutta la nostra musica con occhi davvero diversi. Ha portato molti suoni all’interno della nostra musica. Lei sa utilizzare molto bene i synth e ha creato davvero una bella ambientazione per le canzoni. E’ stato bello lavorare con lei ed è stato assolutamente naturale. Quando Alice ha deciso di lasciare la band, chiedere a Maryam di suonare con noi mi è sembrata la cosa più ovvia.

Parlando del vostro nuovo LP, “News Of The Universe”, credo che sia più psichedelico e anche più sognante e anche cinematografico rispetto ai vostri lavori precedenti: che cosa ne pensi? Sei d’accordo con questa mia affermazione?

Sì, sono assolutamente d’accordo con te.

Hai iniziato ha lavorare su questo disco durante la pandemia, poi hai avuto problemi di salute: scrivere un nuovo disco è stato in un certo senso una terapia per andare avanti con la vita anche in questi momenti bui? Penso che non fosse facile dovere combattere una malattia pesante come il cancro e allo stesso tempo cercare di crescere un bambino ancora molto piccolo.

Credo che per me la musica sia stata molto curativa e mi ha anche aiutato a trovare il senso del mondo. Amo ascoltare la musica, ma credo che scrivere canzoni mi abbia aiutata ancora di più perché posso scrivere dei miei sentimenti e delle mie emozioni in un modo che mi ha aiutata a scoprire nuove cose. Sì, è stata davvero di aiuto per me. Per un certo periodo non ho scritto nulla perché ero troppo sopraffatta e, quando ho iniziato, è stato qualcosa di catartico. Credo che l’album sia davvero ottimista ed è uno dei lavori più pesanti tra quelli che abbiamo pubblicato ed è anche molto divertente e ha incanalato tutto il tumulto che stavo passando. E’ stato un processo di cura per me.

Mi piace molto il titolo “News Of The Universe”: c’è un significato in particolare dietro a esso?

Proviene dal titolo di un libro che stavo leggendo in quel momento (di Octavia E. Butler, ndr). Le poesie di quel libro trattano di metafisica, quindi riguardavano la natura, le piante e ambienti naturali e creature. Credo che queste poesie siano state terapeutiche per me in quel momento in cui stavo pensando alla mia mortalità ed ero sopraffatta dallo stress di essere dentro un corpo umano. Le esperienze dell’universo mi hanno dato molta speranza. In un certo senso questo album lavora in una direzione simile a queste poesie metafisiche. Ci sono due canzoni nel disco che hanno il nome di un fiore. I fiori sono la metafora di qualcosa più grande.

Nel 2023 hai realizzato anche il tuo terzo album solista, “Manzanita”, che ho recensito qui su ‘Indieforbunnies.com’ e che mi è piaciuto molto. Quali pensi che siano le principali differenze tra il tuo materiale e quello della tua band?

Non lo so, ho sempre pensato ai due progetti differenti e pensavo che i dischi delle La Luz cercassero di espandersi all’esterno, mentre i miei verso l’interno. Una volta elettrico, un’altra acustico, ma in ogni caso rappresentano tutti me stessa. Sono coesi come tutto, sono un viaggio che stai facendo senza deviazioni casuali. Quindi credo di aver pensato: “Questo ha senso qui e questo ha senso là.” Quando il disco esce deve essere una storia. Sono due ambienti differenti.

Posso chiederti se stai già scrivendo qualche nuova canzone per il tuo progetto solista o per la band?

Sì, sto lavorando su tre diversi dischi al momento. (ridiamo) Ho un disco solista completo e di cui ho già fatto i demo. Credo che lo registrerò dopo che avremo finito questo tour. Questo è quello più vicino a essere terminato. Poi ho un paio di altri progetti, incluso del nuovo materiale delle La Luz.

Parliamo del vostro imminente tour europeo: suonerete anche in Italia – e anche al Covo Club di Bologna. Quali sono le vostre aspettative per questi concerti italiani? Hai qualche ricordo delle vostre esperienze nel nostro paese da condividere con i nostri lettori?

Credo che sia difficile fare qualche previsione sui nostri concerti italiani: ne abbiamo avuti alcuni fantastici, mentre in altri ci siamo ritrovate a suonare davanti a cinque persone. In alcuni paesi in cui andiamo sappiamo che ci sarà il locale pieno e ci fa piacere, ma non sappiamo cosa pensare dell’Italia. Sono contenta di venire in Italia e vedere cosa succederà. E’ passato così tanto tempo dall’ultima volta che siamo passate nel vostro paese. Ti ringrazio davvero per scambiare due chiacchiere con me e spero che questo possa servire a far sapere a qualcuno dei nostri concerti.

Sono sicuro che al Covo ci sarà parecchia gente. Un’ultima domanda: per favore puoi scegliere una vostra canzone, dal nuovo disco oppure anche vecchia, da mettere alla fine di questa intervista come colonna sonora?

Mi piace molto il nuovo disco. Ne direi due, “Dandelions” e “Good Luck With Your Secret”.

Benissimo. Grazie mille. Grazie mille, Shana. Ci vediamo nelle prossime settimane a Bologna.

Certo, grazie mille a te.