Un vero e proprio trionfo POP quello che abbiamo tra le mani. 4 brani uno più bello e trascinante dell’altro. Spielmann mette tutto all’ennesima potenza: ritornelli, produzione scintillante, taglio epico, andamento travolgente. Impossibile non restare coinvolti e trascinati da questo tripudio pop che ti spinge a ballare e cantare come se non ci fosse un domani. E c’è ancora gente che spera di trovare questo nei Killers, ma per l’amor di Dio.

Il bello è che quando poi cala un attimo il ritmo i risultanti sono pazzeschi comunque, perchè “Blue Passports” è da pelle d’oca.

EP pop dell’anno, punto e basta. Passo e chiudo. IO AMO Spielmann.

Listen & Follow

Spielmann: Bandcamp