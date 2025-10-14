Patti Smith è stata raggiunta sul palco da Johnny Depp per eseguire “People Have The Power” durante il suo concerto a Londra in occasione del 50° anniversario di “Horses”. Ecco un video cattiurato da un fan:

L’attore si è unito alla Smith durante la prima delle due serate consecutive al London Palladium, salendo sul palco domenica (12 ottobre) durante il bis. Depp ha suonato la chitarra nel brano dell’album “People Have the Power”, con la figlia di Smith, Jesse, alla tastiera.

All’inizio del bis, Smith ha presentato tutta la sua band al pubblico e poi ha aggiunto: “E Johnny? E Johnny Depp? Il Johnny originale“. Era un riferimento alla frase “il ragazzo guardò Johnny” del suo brano “Land / Horses”.

All’inizio di quest’anno, Depp aveva fatto una performance a sorpresa al concerto tributo ‘People Have the Power: A Celebration of Patti Smit’h, a New York, apparendo per suonare “Dancing Barefoot” con Alison Mosshart dei The Kills.