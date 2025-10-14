credit: press

Peaches ha annunciato il suo primo album in oltre 10 anni, “No Lube So Rude”.

L’icona dell’electroclash è tornata con la sua prima nuova musica dal 2015, “Rub”-

Ora, Peaches ha pubblicato il feroce inno industrial-dance-punk “Not In Your Mouth None Of Your Business”.

Parlando della canzone, Peaches ha detto: “Quando il mondo è pieno di attriti, il lubrificante non è un lusso. È una necessità. È il modo in cui trasformi quell’attrito in piacere, in potere, in orgoglio. Voglio che le persone capiscano che possono ancora avere voce in capitolo, indipendentemente da chi sono o da ciò che il mondo dice di loro. Ora più che mai, ci sono così tante forze che vogliono solo che tu ti arrenda e stia zitto. Se questo album può aiutarti a resistere, allora è proprio quello il suo scopo“.

“No Lube So Rude” uscirà nel 2026, ulteriori dettagli saranno annunciati a breve.