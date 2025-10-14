Come annunciato qualche settimana fa, il prossimo 7 novembre, via No Quarter Records, Steve Gunn pubblicherà il suo settimo LP, “Daylight, Daylight”, che arriva dopo quattro anni da “Other You“.

Il musicista nativo della Pennsylvania, ex componente dei Violators di Kurt Vile, rappresenta da oltre un decennio l’avanguardia del rock chitarristico americano, uno sperimentatore capace di mescolare come un maestro psichedelia, folk e canzone d’autore.

Per il nuovo album Steve Gunn ha voluto catturare l’intimità del suonare da solo, il senso di possibilità e scoperta che scatta quando si siede a scrivere, creando al contempo un ricco mondo sonoro in cui l’ascoltatore può immergersi.

Oggi intanto arriva il nuovo singolo “Morning On K Road”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Inoltre lo statunitense ha annunciato i dettagli del suo imminente tour europeo a supporto della nuova fatica: saranno due le date nel nostro paese previste per martedì 11 novembre al Linea D’Ombra Festival di Salerno e per mercoledì 12 al Mita Centro Culturale di Brescia.

I biglietti per il live lombardo costano 16,50 € e sono già disponibili su ‘Happyticket.it‘, mentre tutte le informazioni sul festival campano le potete trovare qui.