“Tattatattara” celebra la sensualità, l’amore perduto ma allo stesso tempo la decadenza socio culturale e la sofferenza che da esso ne deriva accostando un ritmo molto veloce, pura new wave con venature punk postmoderne, indie e pop. Batteria minimale con un ritmo serrato, sintetizzatori evocativi, basso e chitarre sempre tirate danno a questo nuovo lavoro la voglia di ricominciare a ballare.

Se per il celebre brano “cuccurucucù” di Franco Battiat , il lamento di una colomba piange per un amore perduto, in “tattatattara” si decide di restare dentro l’inferno con volontà di capirlo. fallimento è un collettivo musicale nato dall’idea di Iacopo Bigagli e Mickey Pretto che si sviluppa assieme a diversi musicista in diverse città: Vicenza, Lucca e Milano.

Attraverso sonorità new wave, indie e punk postmoderno, un linguaggio spregiudicato e talvolta ironico, danno luogo ad una sorta di estetica della citazione e del riuso. Un indie che è più slump che sleaze, perfetto per una generazione che, tra gli spettri del giardino della gioventù, vuole ricominciare a ballare.

