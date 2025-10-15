A distanza di quattro anni dall’uscita del suo terzo LP, “Things Take Time, Take Time”, Courtney Barnett torna oggi a farsi risentire con materiale inedito.
La musicista nativa di Syndey, ma di stanza a Melbourne, infatti, ha appena rilasciato un nuovo singolo, “Stay In Your Lane”, accompagnato da un video diretto da Alex Ross Perry.
“Stay In Your Lane” dimostra ancora una volta perché la Barnett sia non solo una delle cantautrici più innovative del suo tempo, ma anche una delle chitarriste rock più impressionanti della sua generazione.
Il brano, carico di una sezione ritmica feroce e chitarre ruggenti, è arricchito dalla consueta, evocativa scrittura di Courtney.