Credit: Nunzia Tarantino

Nuovo EP per Il Maestrale progetto di Alessandra Valenzano, Simona Valente e Nicholas Palmieri che continuano a fondere sensibilità mediterranea e mitteleuropea , elettronica, folk e cantautorato con melodie schiettamente e imprevedibilmente pop. “Le Maioliche” uscito per Spazio Dischi e prodotto da Marco Fischetti di DEATH STAR STUDIO è frutto di due anni di lavoro e di una raccolta fondi.

“Nor Arax” funge da prologo narrativo ed è una dichiarazione di accoglienza, poetico e intenso omaggio al poeta armeno Hrand Nazariantz, la tromba di “Le Peonie” è un malinconico e grintoso viaggio tra oriente e occidente, tra le onde di quel “Mediterraneo Centrale” spesso inclementi. L’atmosfera lo – fi di “Tapis Roulant” e il ritmo fresco di “Dance Dance Dance” sono l’altra faccia, la spiaggia, l’approdo sicuro.

Un sound vario e intrigante quello che Il Maestrale riesce ottenere in sei tracce diverse per stile e indole che finiscono per trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda nel finale, con la nostalgia buona di “Berlinesi” a completare il quadro. Un EP che pone e si pone domande cercando il proprio spazio con grazia e buona lena, puntando sul dialogo e la comprensione in tempi difficili.

Listen & Follow

Il Maestrale – Instagram