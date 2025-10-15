Credit: Autumn De Wilde

Secondo nome degli I-Days 2026 appena annunciato: si tratta di Florence And The Machine.

La musicista londinese insieme alla sua band suonerà venerdì 3 luglio all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, dopo il sold-out ottenuto agli I-Days del 2023.

Con cinque album all’attivo, premi e prime posizioni delle classifiche (“Lungs” del 2009, “Ceremonials” del 2011, “How Big, How Blue”, “How Beautiful” del 2015, “High As Hope” del 2018 e “Dance Fever” del 2022) Florence è diventata una delle artiste più importanti della sua generazione. Nota per i suoi spettacoli dal vivo e la sua voce unica e iconica, Florence è stata protagonista come headliner di festival di grande importanza in tutto il mondo, I-DAYS compresi, registrando sold out e critiche entuasiastiche.

Ha collaborato e condiviso il palco con icone del calibro dei Rolling Stones, Lady Gaga e Taylor Swift, tra gli altri, e ha pubblicato un libro di testi, poesie e disegni intitolato “Useless Magic”.

L’artista inglese ha annunciato questa estate l’uscita del suo nuovo album “Everybody Scream” previsto per il 31 ottobre via Polydor. Florence Welch ha scritto e prodotto l’album negli ultimi due anni con una cerchia ristretta di collaboratori, tra cui Mark Bowen degli IDLES (che appare nel video del singolo e title track “Everybody Scream”), Aaron Dessner e Mitski.

Dopo aver subito un intervento chirurgico che le ha salvato la vita durante il “Dance Fever Tour”, il recupero di Florence l’ha portata sulla strada del misticismo spirituale, della stregoneria e dell’horror folk, mentre sentiva i limiti del suo corpo ed esplorava il significato di “guarigione”. L’album affronta temi quali la femminilità, la coppia, l’invecchiamento e la morte, mettendo a nudo il lato oscuro della quotidianità.

I biglietti per il concerto saranno in vendita generale a partire dalle ore 11 di lunedì 20 ottobre su ‘Ticketmaster.it‘, ‘Ticketone.it‘ e ‘Vivaticket.com‘.