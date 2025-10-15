Credit: Granary Music

Nei giorni scorsi Bob Mould aveva anticipato il ritorno dei suoi Sugar, band da lui fondata con David Barbe e Malcolm Travis che era rimasta attiva tra il 1992 e il 1995 (la discografia, tutta su Creation Records, comprendeva “Copper Blue”, l’ EP “Beaster” e “File Under: Easy Listening”)

Oggi finalmente l’ex Hüsker Dü ha svelato maggiori dettagli su questa reunion: ci sono sia nuova musica che concerti.

La band statunitense suonerà il 2 e 3 maggio 2026 alla Webster Hall di NYC e in seguito il 23 e il 24 dello stesso mese alla O2 Arena di Londra.

Ma le sorprese non sono ancora finite perché, comme vi abbiamo anticipato un attimo fa, c’è del materiale inedito in questo caso sottoforma del loro nuovo singolo “House Of Dead Memories”.

Il pezzo, di cui potete vedere il video qui sotto, è stato registrato ai Tiny Telephone Studio di Oakland, California lo scorso giugno.