Jenny Hollingsworth una delle due componenti del duo alt-pop britannico Let’s Eat Grandma, si muove ora come solista con il nome Jenny On Holiday. Il mese scorso, Hollingsworth ha pubblicato “Every Ounce Of Me”, il suo primo singolo come Jenny On Holiday, ora è pronta ad annunciare il suo primo album da solista. Si intitola “Quicksand Heart” e uscirà il 9 gennaio 2026.

Hollingsworth ha registrato “Quicksand Heart” a Londra con Steph Marziano, collaboratrice di Hayley Williams, e in un comunicato stampa afferma di essere “entusiasta del formato pop, che permette di esprimere emozioni complesse in una forma semplice e accessibile“.

Il primo singolo era un tripudio synth-pop scintillante, qui invece siamo in un mondo più morbido, una ballata che si muove nei contorni di un folk onirico, toccante e suggestivo.

Tracklist:



1 Good Intentions

2 Quicksand Heart

3 Every Ounce Of Me

4 These Streets I Know

5 Pacemaker

6 Dolphins

7 Groundskeeping

8 Push

9 Do You Still Believe In Me?

10 Appetite