Spesso nelle nostre pagine diamo spazio agli artisti di Costello’s Records, perché il loro roster è sempre stato all’insegna della qualità. Ci fa quindi molto piacere riportare quetso comunicato, per segnalare un tour itinerante che coinvolge proprio gli artisti dell’etichetta…

In un momento storico complesso, naturale conseguenza di un lunghissimo periodo di esaltazione dell’individualismo, di turbocapitalismo e di rincorsa all’omologazione che ha portato a un rischioso appiattimento che negli ultimi cinque anni – grazie anche al nuovo ordine mondiale decretato dalla pandemia – ha visto un ulteriore drastico e repentino annichilimento di tutto ciò che di buono si era riusciti a costruire in ambito culturale, nasce CONTROCULTURA, un atto di resistenza necessario.Nasce ‘Con

CONTROCULTURA è un ambizioso format live itinerante che si pone la missione di colmare il vuoto creatosi nel sottobosco musicale indipendente italiano, amplificato da un contesto socio-politico-culturale che ne esalta l’impoverimento, e che ha costretto moltissimi artisti medio-piccoli a non avere più luoghi in cui esistere, senza nessuna possibilità di sviluppo reale, senza un’alternativa.

Un segno concreto, condiviso – da chi ospita i concerti, da chi ci suona, da chi li produce – e importante per il circuito, che si pone l’obiettivo di generare interesse e stimolare l’emulazione.

Una piccola rivoluzione, per accompagnare ancora di più i nostri artisti e dar loro delle opportunità reali.

Ecco le date e i suoi protagonisti:

01/11/2025 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

Novamerica – Nularse – Simone Matteuzzi

FREE ENTRY

07/11/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Alex Fernet – Nularse

TICKETS COMING SOON

11/11/2025 – CIRCOLO MAGNOLIA (Milano)

Simone Matteuzzi – Novamerica – Gin Sonic – Sequoia

TICKETS COMING SOON

11/12/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Giulia Impache – Adult Matters – Marta Tenaglia

TICKETS COMING SOON

12/12/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Simone Matteuzzi – ciulla – Novamerica

TICKETS COMING SOON

13/12/2025 – GERMI (Milano)

Nularse – Ciulla

TICKETS COMING SOON

18/12/2025 – CIRCOLO MAGNOLIA (Milano)

Giulia Impache – Adult Matters – Marco Giongrandi – Trust the Mask

TICKETS COMING SOON

09/01/2026 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

PUGNI – Adult Matters – Marco Giongrandi – Ciulla

FREE ENTRY

13/02/2026 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

Gin Sonic + tba + tba

FREE ENTRY