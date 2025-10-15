Credits: press

“Prima di amare gli altri prova ad amare te stesso.” È uno dei concetti fondamentali per vivere bene, in un mondo che va sempre più veloce e siamo sempre meno portati a voler (e volerci) bene. Non è un caso che questo sia il verso alla base del nuovo disco di Frah Quintale “Amor Proprio”: l’album, uscito il 10 ottobre 2025, mette al centro un tema semplice e insieme spinoso, ossia come ci si prende cura di sé in un tempo disilluso, tra ferite che si rimarginano e obiettivi che ci tirano fuori dalle notti peggiori. Ne abbiamo parlato proprio con l’artista, in una tavola rotonda fatta di speranze, arte e luoghi di mare.

“Per me l’amor proprio è avere un obiettivo e prendersene cura ogni giorno, parte tutto dalle piccole cose. Dalle piante in casa al mettermi al pianoforte, alla chitarra o andare in studio a disegnare”, racconta. Spostare l’asticella, cadere e rialzarsi: sta tutto lì. Quello di “Amor Proprio” è stato sicuramente un percorso lungo e pieno di pause, che però è finalmente riuscito a concludersi; il progetto è infatti rimasto nel cassetto da diversi anni, anche a causa del disco congiunto “Lovebars” con Coez. Poi, la rotta è tornata nitida. “Il titolo è stata la prima cosa che ho deciso, anche se a un certo punto lo stavo quasi per proporre per “Lovebars”. […] Volevo sviscerare l’amore non solo a livello relazionale, più come il prendersi cura di qualcosa.”

Diversamente dal passato, “Amor Proprio” è stato concepito guardando l’insieme, “zoommando sul macro” più che sommando diversi singoli. L’architettura narrativa apre con “Né oggi né domani“, dichiarazione d’intenti dal respiro soul/funk, e si chiude con “Non scendo più”, l’ultimo brano scritto e pensato come approdo, la cui ultima parola è non a caso “quiete“, come spiega Frah: “La quiete sento di averla trovata, per adesso. Sono già sicuro che non durerà per sempre, ma la vita è circolare, un cerchio che si ripete. Ho reso la ciclicità delle cose la mia filosofia, anche forse per darmi anche un po’ di forza nei momenti peggiori, quindi volevo chiudere con una frase positiva. Volevo che l’ultima cosa che rimanesse del disco fosse il riposo”.

Nel mezzo, il disco alterna introspezione e leggerezza. “La notte” funziona come flashback e insieme scintilla che accende il processo di guarigione, il camminare senza meta che rimette in ordine i pensieri. “Lunedì blu” (scritto insieme a Colapesce) è tra i brani più onirici, non a caso nato da un sogno ricorrente di un appartamento sempre uguale, in un tempo sospeso in cui i ricordi restano intatti. Il video, composto da autoscatti raccolti dal 2022 al 2025, rende tangibile questa percezione del tempo che scorre attraverso la vita di tutti i giorni.

Il cantautore siciliano fa la sua figura anche in “A prescindere”, che racconta l’arte di lasciare andare con consapevolezza (“Perché anche se ti voglio bene dirsi addio è / Molto più triste di un’estate che finisce”). Il bello di lavorare con lui? Secondo Frah, “nella scrittura di Lorenzo [Colapesce, ndr] riesci a sentire l’appartenenza al luogo in cui è cresciuto, senti proprio il mare siciliano quando canta”.

Altrettanto scenica “Occhi diamanti“ con Joan Thiele, che campiona una parte di “The Gentle Touch” di Herbert Chapell. Una sorta di sequel cinematografico di “Occhi da gangster”, collaborazione tra i due presente nell’ultimo disco di lei, “Joanita”. Un’accoppiata che finora non ha mai sbagliato, insomma, insieme funzionano bene e ne sono consapevoli.

Tra i momenti più toccanti del disco c’è la malinconica “Chiodi“, da Frah considerata la sua traccia preferita. Una ballata accompagnata da chitarra e vocalizzi sognanti di sottofondo, nata tra Milano e la campagna toscana, che parla di distanza e nostalgia, non di chi parte ma di chi resta: la distanza è sì un cambiamento doloroso, ma lasciar andare ancora di più, per quanto sia un grande, enorme atto di amore.

Un disco intimo ma liberatorio, che non manca di citazioni alte come quella a “Cara” di Lucio Dalla in “Gelato” (“Bastava dirselo / Sto morendo e tu mangi il gelato”). Tutto converge verso la chiusura luminosa di “Non scendo più”, che ribadisce un’idea chiave del progetto: talvolta l’equilibrio nasce quando smetti di forzare le cose e impari finalmente a lasciarle andare.

Le canzoni nascono in movimento tra Milano, Toscana, la Liguria, l’Altopiano di Asiago: l’artista stesso afferma di muoversi spesso in giro, perché ogni luogo influisce sulla musica; l’immaginario visivo è parte integrante del racconto, come le onde che prendono a schiaffi gli scogli in “Lunedì Blu”, ispirate alla costa genovese. Le immagini, più in generale l’arte visiva, sono parte imprescindibile del disco: la passione per la pittura è comparsa ancora prima della musica nella vita di Frah:“Sono nato con la matita in mano, il disegno viene ancora prima della musica. Anzi, in realtà il fatto di essermi avvicinato alla musica è stato verso il 2000, 2001, quando ho scoperto il mondo dei graffiti attraverso mio fratello maggiore. Da lì ho scoperto la musica hip-hop, e lì è iniziato il mio percorso”.

Una passione che si riflette anche nell’enorme cassetta di attrezzi in copertina, da lui stesso dipinta: una metafora dell’autodeterminazione, l’incoraggiamento a guarire le proprie ferite grazie ai propri strumenti; si tratta, alla fine, di “quello che succede quando subisci un duro colpo emotivo: metti in ordine i pensieri, impari a scegliere i tuoi strumenti e a utilizzarli nei momenti di necessità per sistemare le cose, così mi è venuto spontaneo unire musica e arti visive per farle viaggiare insieme in questo nuovo progetto“.

In definitiva, “Amor Proprio” è un lavoro circolare: parte da un invito alla cura di sé, attraversa tempeste e ritorna alla quiete, sapendo che il cerchio, prima o poi, ricomincerà. Frah lo canta con naturalezza: “rompersi in mille pezzi per vederci un po’ meglio”. Spezzarsi e ricomporsi, ripartire ogni volta con più convinzione (e amor proprio) di prima.